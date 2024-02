Ook gezien? Glansrol voor KW in ‘Chantal!

Afgelopen zondag loste inspecteur Chantal mee een zaak op dankzij goed geïnformeerde bronnen: zowel De Krant van West-Vlaanderen als onze site KW.be kwam in beeld.

In de aflevering van zondag zagen we hoe het politiekorps van Loveringem in de ban was van een verdwenen urne op het kerkhof. Daarbij informeerde het korps zich bij De Krant van West-Vlaanderen die duidelijk in beeld kwam. Leuk detail: in de oorspronkelijke reeks kwam onze krant ook al aan bod. Toen werd er zelfs een speciale krant gedrukt in Rumbeke.

Vooralsnog is er in onze krant nog geen gemeentepagina voor Loveringem, maar met de gemeentefusies weet je maar nooit natuurlijk… © VRT

Maar Chantal gaat duidelijk mee met haar tijd, want even later in de aflevering zagen we haar ook onze website checken. Het artikel is niet echt, voor alle duidelijkheid, maar de rest van de website komt integraal van onze site, meerbepaald begin juli 2022.

De bewuste pagina van KW.be. © VRT

Onze krant had overigens een échte impact op de reeks, want scenarist Mathias Sercu liet eerder al optekenen dat hij bepaalde verhaallijnen voor ‘Chantal’ baseerde op het archief van De Krant van West-Vlaanderen.

‘Chantal’, elke zondagavond op VRT 1. De reeks is ook integraal te zien op Streamz.