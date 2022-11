Ook Dominique Persoone en Jamie-Lee Six verleggen hun grenzen in Fear Factor

Op 15 november maakt Fear Factor een comeback in de Vlaamse televisiewereld, dit keer met Alex Agnew als presentator. Het concept: 32 onbekende vrouwen en mannen verleggen hun grenzen en strijden vijf afleveringen lang in duo’s voor een hoofdprijs van 30.000 euro. Daarna is het de beurt van enkele BV’s, zij strijden echter enkel voor roem en bragging rights. Claustrofobie, insecten en extreme hoogtes komen alvast aan bod, als we de trailer mogen geloven.

Ook deze twee West-Vlaamse gezichten, die tegenwoordig niet meer van het tv-scherm weg te slaan zijn, wagen zich aan het uitdagende spelprogramma: chocolatier Dominique Persoone en actrice/influencer Jamie-Lee Six. Dominique vormt samen met Tanja Dexters, Jamie-Lee bundelt haar krachten met Nora Dari. Ook halve West-Vlaming en Vooruit-voorzitter Conner Rousseau trotseert zijn angsten, aan de zijde van ex-K3’tje Klaasje Meijer. Tot slot neemt het broederduo Average Rob en Arno The Kid deel aan het programma.