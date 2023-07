Ook Bruggelingen Maarten en Griet gaan ‘met vier in bed’: “We vermijden de Brugse clichés”

BRUGGE Op vtm kan je vanaf maandag de avonturen van onder meer Griet Cappelle en Maarten Van Maele in ‘Met vier in bed’ volgen. Met hun B&B Royal Swans in de Karel de Stoutelaan nemen ze het op tegen drie andere logiesuitbaters. “We willen meer tonen dan de afgezaagde clichés over Brugge”, zegt het koppel.

Het succesvolle vtm-televisieprogramma Met vier in bed is terug van enkele jaren weggeweest. Het format bestaat eruit dat vier koppels die een B&B uitbaten bij elkaar een dag en een nacht op bezoek gaan. Na elk bezoek geven ze hun oordeel over de bezochte B&B. Op het einde van elke week wordt een weekwinnaar bekendgemaakt. In de afleveringen van komende week kun je ook het Brugse koppel Griet Cappelle (44) en Maarten Van Maele (47) bezig zien als een van de vier B&B-uitbaters.

Circulair

Ze baten langs de Karel de Stoutelaan in Kristus Koning een ruime B&B met vijf kamers uit. Opmerkelijk detail: elke kamer is vernoemd naar een bekende, historische Brugse figuur. Zo passeren Lodewijk van Gruuthuse, Maria Van Bourgondië, Guido Gezelle, Jan van Eyck en Simon Stevin de revue. “Ook specifiek is dat wij zo circulair mogelijk werken in de B&B. “Voor de inrichting van de kamers gebruikten we mooie stukken antiek of brocante, zoals oude deuren en kasten die we recupereerden uit kloosters, kastelen of zelfs een brouwerij.”

Korte keten

“We gebruiken lokale producten van de korte keten en werken met bewegingsdetectie, led en hergebruik van regenwater”, vult Maarten aan. De opstart van de B&B, nu een jaar geleden, is eigenlijk het gevolg van een carrièreswitch van zowel Griet als Maarten. “Ik ben ingenieur-architect van opleiding en heb jarenlang een leidinggevende functie gehad in een groot internationaal vastgoedbedrijf”, zegt Griet. “Maar ik voelde dat het tijd was om een nieuwe weg in te slaan.”

“In plaats van kantklossen opteerden we voor een tango-initiatie”

Maarten werkte 25 jaar lang als psychiatrisch verpleegkundige in het AZ Sint-Jan, maar had ook nood aan een ommezwaai in zijn professioneel leven. “Toen we de kans kregen om het pand naast ons aan te kopen, hebben wie die gegrepen met dus de bedoeling er een mooie B&B in te richten. Na zeer intense verbouwingswerken zijn we daar ook behoorlijk goed in geslaagd, mag ik wel zeggen”, vertelt Maarten. “Ik run nu zelf nog van huis uit deeltijds een eigen psychotherapiepraktijk, terwijl Griet zich voltijds over de B&B ontfermt.” Griet en Maarten kijken alvast bijzonder positief terug op hun deelname aan Met vier in bed. “Het was een leuk groepje en iedereen had veel respect voor elkaar. Er waren eigenlijk geen spanningen”, weet Maarten.

Tango

“We moesten ook voor de andere koppels een activiteit in Brugge organiseren. Daarbij wilden we de afgezaagde clichés over Brugge, zoals kantklossen, wat uit de weg gaan. Als tangoliefhebbers kozen we voor een tango-initiatie op de prachtige zolder van het Gruuthusemuseum”, zegt Griet. “De rest moeten de kijkers natuurlijk zelf ontdekken.”