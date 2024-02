Ooit één van de jongste tienermoeders, nu straalt Kimberly (27) op het podium van The Voice

Op vrijdag 9 februari maken we kennis met Kimberly, een 27-jarige mama uit Assebroek (deelgemeente van Brugge) tijdens de vijfde aflevering van het VTM-programma The Voice van Vlaanderen. Gesteund door haar twee dochters en een mooie delegatie collega’s vertelt ze over haar moeilijke jeugd – Kimberly werd zwanger op haar 13e – en haar passie voor muziek.

Tijdens de aflevering van vrijdag komt Kimberly zichzelf al even voorstellen, maar het is wachten tot zondag voor we haar zullen horen zingen. Op 11 februari zal Kimberly alles uit de kast halen tijdens haar blind audition. Ze hoopt de de coaches te overtuigen met het krachtige lied ‘Here for the party’ van Gretchen Wilson. De 27-jarige vrouw werkt in een schoenenwinkel in Brugge en heeft twee kinderen, een dochter van 12 en eentje van 6.

Wie snel rekent weet dat Kimberly dus op erg jonge leeftijd mama werd: “Ik ben twee maanden voor mijn 14e verjaardag bevallen van Ines. Een tienermoeder dus, een woord dat ik trouwens echt niet graag hoorde toen, maar het is wat het is. Ik ben er altijd van overtuigd geweest dat alles wel goed zou komen”, vertelt Kimberly tijdens de uitzending aan presentatrice Ann Lemmens. Haar zwangerschap en de periode erna was zwaar, getekend door pesterijen van buitenaf. “Ik heb heel veel shit over mij gekregen. Ik ben beginnen zingen om mijn gevoelens te kunnen uiten, het werd mijn houvast. Dit alles heeft me gevormd tot wie ik nu ben.”

Of Kimberly door mag naar de volgende ronde van de talentenjacht, weten we zondag 11 februari.