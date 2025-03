Onze mollenvanger Marc Denys overschouwt alle kandidaten voor De Mol 2025

Een kelner, een advocaat, een truckchauffeur tot zelfs een bankier: dit worden dit seizoen de ‘beste vrienden’ van Gilles De Coster. Het dertiende seizoen van ons favoriet programma telt letterlijk en figuurlijk drie opvallende West-Vlaamse namen en belooft allesbehalve een geluksgetal te worden. Vanaf zondag 23 maart nemen zij het tegen elkaar op. Opgelet, want één van deze tien deelnemers is… de Mol!

Sarah (36) – advocaat uit Schoten

Sarah (die als eerste aan de beurt kwam tijdens de voorstelling door Gilles) is mama van twee kinderen en beschikt over telepathische gaves. Sarah heeft niet alleen een groot hart, het ligt ook steevast en onmiskenbaar op haar tong. Guitige Panda.

Sarah. © gf

Rusiana (39) – kelner uit Bocholt

Rusiana is afkomstig uit Bulgarije, maar de liefde bracht haar in Bocholt. Rusiana is mama van twee kinderen en werkt als kelner en hotelmedewerker. Rusiana speelt graag gezelschapspelletjes en is naar eigen zeggen heel goed in het spelletje Saboteur.

Rusiana. © gf

Michèle (35) – docent anatomie uit Gent

Michèle is een uitgeweken West-Vlaming die nu in Gent woont. Ze werkt daar als docent anatomie, fysiologie en pathologie aan de Hogeschool Gent. Haar lief, met wie ze samen een zoontje heeft, leerde Michèle in het zwembad kennen.

Michèle. © gf

Hilde (57) – kinderpsychiater uit As

Hilde is de nestor van de groep. We krijgen al direct een waarschuwing, want een keer of drie per jaar schiet Hilde in haar Spaanse furie. Maar gelukkig kan ze zich nadien wel altijd herstellen. Wij zijn alvast benieuwd of we een van die drie momenten zullen meemaken in Thailand. Als psychiater kan Hilde ongetwijfeld erg goed luisteren en observeren, zeker een pluspunt tijdens de zoektocht naar de saboteur.

Hilde. © gf

Els (28) – klinisch onderzoeker uit Gelrode

Op haar paspoort staat ook de naam Hoi Ching, maar wij mogen gewoon Els zeggen. Haar ouders ruilden ooit het bescheiden Hong Kong voor het Hageland. Els woont samen met haar vriend in Gelrode. Met haar 155 cm is ze de kleinste kandidaat van de groep, maar onderschat haar maar beter niet. Ze staat nu al bovenaan mijn verdachtenlijstje.

Els. © gf

Alexy (23) – student uit Antwerpen

Alexy is de benjamin van de groep, hij studeert Ingenieurswetenschappen en heeft Congolese roots. Ondanks zijn jonge leeftijd kan hij een ruime horeca-ervaring voorleggen, met zijn mensenkennis zal zeker niets verkeerds zitten.

Alexy. © gf

Jan (40) – vrachtwagenchauffeur uit Brasschaat

Jan is een goedlachse en sympathieke papa van 3 jonge kinderen. Samen met zijn grote liefde Annelies wonen ze in Brasschaat. De vrachtwagenchauffeur is zowel fan van voetbalploeg RFC Antwerp, als van het VRT-programma Thuis en hij heeft een enorme hekel aan nummerplaten die scheef hangen.

Jan. © gf

Nimrod (25) – bankier uit Waregem

Nimrod komt uit het West-Vlaamse Waregem en hij is naast bankier (Expert vermogensopbouw), ook verdediger bij voetbalploeg Sparta Wortegem. Zijn broer heet trouwens Nathan.

Nimrod. © gf

Pasquino (33) – sociotherapeut uit Keiem

Pasquino woont in de Westhoek maar is een geboren en getogen Oost-Vlaming. Hij werkt als sociotherapeut en begeleidt jongeren die het moeilijk hebben. Pasquino is uit één oog blind en is een fervent reiziger: er is geen land ter wereld waar hij zijn voornaam nog niet heeft moeten spellen of uitleggen. Pasquino liet al vallen dat hij heel goed is in poker. Zijn bezoekjes aan Las Vegas kan hij telkens betalen met de winst van zijn vorige reis.

Pasquino. © gf

Pedro (41) – leerlingenbegeleider uit Gentbrugge

Pedro heeft Portugese roots en heet eigenlijk João Pedro. Hij woont samen met zijn partner en twee zoontjes in Gentbrugge en werkt er als leerlingenbegeleider. Hij is met zijn 198 centimeter de grootste van de groep. Subtiel wegglippen van een feestje is iets waar Pedro heel bedreven in is. Hopelijk voor hem blijft hij dit keer tot aan de finale bij de groep, wegglippen zou zonde zijn.

Pedro. © gf

Het dertiende seizoen van ‘De Mol’ belooft onheil. En onheil en sabotage gaan hand in hand. De Mol is vanaf zondag 23 maart elke week te zien om 20 uur op Play4 en online via GoPlay.

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys