Onno (11) uit Waregem speelt vanavond spannende finale van Homo Universalis Ketnet

Vanavond staat het slotstuk van Homo Universalis Ketnet op het programma. Onno Vandendriessche (11) schopte het na vijf spannende weken tot in de finale en mag straks strijden om de felbegeerde titel. De jonge Waregemnaar blikt alvast tevreden terug op zijn deelname en houdt er een pak nieuwe vrienden aan over.

Vijf jaar geleden startte Iedereen Beroemd met een nieuw spelprogramma op Eén. Bij Homo Universalis nemen 100 Vlamingen deel aan een spannende afvalrace. Ketnet organiseerde dit jaar voor de derde keer de jongerenversie van het populaire programma.

Van 26 september tot en met vandaag voerden 25 kinderen van 9 tot 12 jaar iedere weekdag een bijzondere opdracht uit. Na elke aflevering viel een deelnemer af tot er met de laatste twee overgebleven kandidaten een spannende finale kon gespeeld worden, en die is vanavond om 17.40 uur en nog eens om 19.50 uur te zien op Ketnet.

Onno Vandendriessche schopte het na vijf bloedstollende weken tot in die beslissende eindfase. “Het is super cool om te beseffen dat je na al die afleveringen het allerlaatste spel mag spelen. Er zaten veel toffe opdrachten tussen maar ook enkele moeilijke, bovendien heb je soms een portie geluk nodig.”

Toffe reacties

Het was alvast een bijzonder avontuur dat door heel de familie van op de eerste rij werd beleefd. “Tijdens de finale mochten alle jongeren en hun gezin aanwezig zijn, dat was wel speciaal. Zus Sue (9) en broer Abel (6) waren mijn grootste supporters, ik ben ook heel fier dat ze al die weken mijn resultaat hebben kunnen geheimhouden.”

Ook Onno’s vrienden hebben de spannende afvalrace van nabij gevolgd. “’s Ochtens op de speelplaats kwamen ze naar mij en waren ze erg blij dat ik opnieuw een aflevering had overleefd. Het was heel leuk om al die toffe reacties te krijgen.”

Ketnet Kerst

Aan de opnames hield hij bovendien heel wat nieuwe vrienden over. “Het was fijn dat er zo veel verschillende jongeren waren. We horen elkaar nog regelmatig via sociale media en binnen enkele weken trekken we samen naar Ketnet Kerst, dat wordt leuk om elkaar terug te zien.”

Met Amin uit Oostakker heeft hij er een nieuwe beste kameraad bij. “Met hem spreek ik af. We konden het goed met elkaar vinden tijdens de afleveringen en ik vond het heel spijtig toen hij er tijdens een van de laatste spellen uit moest.”