Nu is het echt duidelijk: deze West-Vlaming is Konijn in ‘The Masked Singer’

In de aflevering van vrijdag 18 februari werd een heel opvallende tip gegeven in het filmpje over Konijn. Het net sluit zich nu steeds strakker rond de politicus.

Op sociale media is hij al een tijdje verdacht, maar nu ziet het er naar uit dat Connor Rousseau ook effectief in het pak van Konijn zit, in het druk bekeken VTM-programma ‘The Masked Singer’. Momenteel ontspringt hij nog de dans, maar de vraag is hoe lang het nog gaat duren.

In de aflevering van afgelopen vrijdag verscheen opeens dit opvallend cijfer:

Deze tip was overduidelijk volgens heel wat fans online. © VTM

In een mum van tijd hadden fans op sociale media de betekenis van het cijfer achterhaald. Politicus Conner Rousseau haalde in 2019 immers 17.438 voorkeursstemmen bij de Vlaamse verkiezingen. Hij werd voor het eerst ook voorgesteld in Oostende. De stad van John Crombez, de man die Conner opvolgde als voorzitter van Vooruit, én die van Bart Tommelein, de politicus die vorig jaar opdook in de eerste editie van The Masked Singer. Ook de andere tips wijzen zijn richting uit. Zo gaf Konijn al aan dat hij ‘tot een hechte familie behoort, maar ook alleen kan scoren’.

Niet onbelangrijk: Rousseau werd vorig jaar al verdacht in de wedstrijd. Toen gokten veel mensen op hem bij het personage van ‘Duiker’. De politicus gaf toen aan dat hij het zeker niet was, maar wel op het aanbod zou ingaan mocht VTM hem vragen… Zelf ontkent Rousseau uiteraard in alle toonaarden.