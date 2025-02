Nu Bake Off Vlaanderen in de koelkast gaat: finaliste Sylvia Konior blikt tevreden terug op deelname in 2022: “Ik zou het zo opnieuw doen”

Tv-zender Play4 trekt de stekker uit de oven van ‘Bake Off Vlaanderen’ wegens te weinig kijkers. Een van de smaakmakers van het zesde seizoen was finaliste Sylvia Konior uit Doomkerke (Ruiselede). “Mijn deelname was niet bepaald een ‘walk in the park’ maar ik blik wel tevreden terug” zegt Konior. “Mocht er zich opnieuw zo’n kans aanbieden, ik zou het zo opnieuw doen.”

Al van kindsbeen af hielp Sylvia haar oma bij het bakken van allerlei taarten en gebak. Daar ontwikkelde ze haar liefde voor zoet gebak en het creëren van iets moois in een ontspannen sfeer. “Bakken is voor mij mensen gelukkig maken”, vertelt Sylvia. “Vandaar dat ik geen moment twijfelde, om mee te doen aan ‘Bake Off Vlaanderen 2022’. Maar je mag zo’n deelname niet onderschatten. Het begon al met preselecties in december 2021. Uiteindelijk beland je in een tv-studio met camera’s en word je goedgekeurd. De opnames begonnen in juni en eindigden einde juli 2022. Je moet dus rekenen, dat je daar in totaal toch zo’n drie maanden intensief mee bezig bent. Maar het is een kans, die je maar één keer in je leven meemaakt.”

Mond vol tanden

Tijdens het programma werd het vrij snel duidelijk, dat er tussen Sylvia en presentator Wim Opbrouck geanimeerde dialogen te noteren vielen. “Het klikte meteen met Wim”, bevestigt Sylvia. “Hij is niet alleen presentator, maar ook iemand die mensen kan troosten of op hun gemak stellen. Dat ik niet op mijn mondje gevallen ben, vond hij geen probleem. Integendeel, ik zorgde ervoor dat het programma nooit saai werd. Toen hij hoorde over mijn fotografie-werk over orgasmes, stond hij wel even met de mond vol tanden.” Sylvia’s taart met waterlelies van Monet vond Wim Opbrouck de mooiste taart die Bake Off Vlaanderen ooit te zien kreeg. “Tijdens zo’n programma moet je natuurlijk wel een portie geluk hebben”, ervaart Sylvia. “Je hebt altijd tijd tekort, je moet werken onder stress en je wordt natuurlijk als deelnemer niet weinig opgejaagd. Maar elke week dat ik overleefde, was een overwinning. Ik ben best trots op mijn parcours en die finale nemen ze me nooit meer af.”

Thaise koekjes

Dat Play4 voor de nodige naambekendheid zorgde, zal Sylvia zeker niet ontkennen. “Tot op de dag van vandaag zijn er mensen die me op straat herkennen”, weet Sylvia. “Na het programma ben ik met een reeks bak-workshops begonnen – de zogenaamde ‘Sweethearts’ – en die zijn een enorm succes. Ik heb aanvragen van zover als Brugge, Aalst, Kortrijk, Antwerpen en de kust. Vorig jaar heb ik een boek uitgebracht, ‘Het Bakmanifest’, waarvan er ondertussen toch meer dan duizend exemplaren verkocht zijn. Ik presenteer er de leukste zoetigheden, van ananascake met chocoladeganache en kokos tot originele macarons en Thaise koekjes. Je ziet, mijn bakverhaal is nog lang niet ten einde.”