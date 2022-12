Nonkels meest bekeken serie op Streamz

Het afgelopen jaar waren we collectief zot van Nonkels, de op en top West-Vlaamse serie met Rik Verheye, Jelle De Beule en Wim Willaert in de hoofdrol. Die populariteit zien we nu ook vertaald in de ‘Top 10 Best bekeken titels van 2022’ van streamingsplatform Streamz, want Nonkels prijkt met trots op de eerste plaats.

Streamz geeft enkel de rankschikking mee, er zijn geen concrete cijfers over het aantal views. Duidelijk is wel dat Nonkels de meest bekeken reeks is van het afgelopen jaar. Ook Het proces dat niemand wou – de documentaire over de zaak-De Pauw waarin onder andere Maaike Cafmeyer getuigt – staat in de lijst, op de zevende plek.