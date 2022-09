‘Nonkels’ is meest bekeken reeks afgelopen jaar op Streamz

Binnenkort blaast streamingsdienst twee kaarsjes uit. Daarom brengen ze een overzicht van de meest bekeken reeksen afgelopen jaar. ‘Nonkels’ prijkt daarbij op de eerste plek.

Goed nieuws voor tonton Willy en co. Deze maand bestaat streamingsdienst Streamz twee jaar, en naast de aankondiging van een pak nieuwe reeksen, blikken ze ook even terug op het afgelopen jaar.

In de top 3 van meest bekeken series prijken verschillende genres van drama tot humor en reality. Op één staat de Play4-reeks ‘Nonkels’, gevolgd door de VTM-reeks ‘Billie VS Benjamin’ met Charlotte Timmers & Ward Kerremans en de Streamz Original ‘De Kraak’, met sterke acteerprestaties van Tijmen Govaerts en Ella-June Henrard, sluit de top drie af.

De prijs voor meest gestreamde aflevering van het afgelopen jaar gaat naar de eerste aflevering van ‘Nonkels’. Het is overigens een straffe prestatie, want kort na de lancering op Streamz, was de reeks ook gratis te bekijken bij Play4. Ook daar deed de reeks het bijzonder goed. En er is goed nieuws voor de fans: momenteel wordt er hard gewerkt aan het tweede seizoen, al moeten het nog niet meteen op tv verwachten.