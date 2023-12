“Nog geen seconde spijt gehad”: voetbalclub van Rik Verheye gaat winterstop in als leider

Acteur Rik Verheye mag zich sinds kort ook voetbalvoorzitter noemen. Samen met podcastmaker Sam Kerkhofs investeerde hij stevig in voetbalclub Sporting Hasselt. Het hele relaas is dezer dagen te volgen in ‘De Spor’, een minidocureeks via GoPlay. “Ik had net een beer in de ogen gekeken in Canada, en dacht: waarom niet?”

Rik Verheye is als acteur van geen kleintje vervaard, maar ook in het dagelijks leven zit hij niet om een stunt verlegen. Eind augustus verraste hij iedereen door aan te kondigen dat hij samen met podcastmaker en ondernemer Sam Kerkhofs de Limburgse voetbalclub Sporting Hasselt zou overnemen. Kerkhofs kennen we vooral van de populaire voetbalpodcast MidMid, een van de vele projecten van zijn sportbedrijfje Sporthouse Group. “We kennen elkaar al lang”, steekt Rik van wal. “We kwamen elkaar al eens tegen op de voetbal, hij als supporter voor Anderlecht, ik voor Club Brugge.” Het was die laatste die de inspiratie vormde tot het avontuur van hun leven. “Toen bekend raakte dat Club te koop stond, dacht ik na hoe cool het zou zijn om dat te kunnen kopen. Al bleek dat ik daarvoor 8.000 jaar moest afbetalen.” (lacht) “Maar ik hoorde veel vragen van supporters: wat met onze identiteit, geschiedenis en lokale verandering. Dat en het idee om programmagewijs iets te doen rond voetbal, zorgde ervoor dat ik ging aankloppen bij Sam.”

Next level

Toeval wil dat Sam al in een gelijkaardige richting aan het denken was. “Want heel veel clubs worden ineens opgekocht door Saudi’s en Turken, wat ten koste van de jeugd dreigt te gebeuren”, aldus Sam. “Opeens zie je Moldavische ex-internationals opduiken in Eendracht Aalst, terwijl je hoopt dat ze in de eigen vijver gaan kijken. Bovendien hebben we in Mid-Mid een passie voor traditieclubs, dus dachten we er over na om tweede nationale te behandelen alsof het eerste klasse is om te zien hoe populair we dat konden krijgen bij onze eigen community. Maar dit was natuurlijk next level.”

Sam en Rik zijn twee handen op één buik: “Ik wist dat ik bij zo’n idee bij Sam moest aankloppen”, aldus Rik. © GoPlay

Een etentje later kwamen de twee buiten met een plan om er écht werk van te maken. Via een vriend hoorde Sam dat Sporting Hasselt te koop stond, waarna hij meteen naar Rik belde. “Ik zat in Canada en had net een beer in de ogen gekeken. ‘Hasselt?’ Waarom niet, dacht ik. Heel surrealistisch allemaal.”

Financieel stabiel

Een paar dagen later zaten de twee bij de voorzitter met een plan. En dezelfde avond gingen ze al een kijkje nemen in het stadion, waar ze naar eigen zeggen van onder de indruk waren. “Zeker die nieuwe tribune achter de goal. De Marc Coucke-experience noemen we die. Het is echt heel vet, en er zijn heel wat mogelijkheden. Iedereen die er komt, is onder de indruk”, weet Rik. Speaking of Marc Coucke: was Oostende of een andere West-Vlaamse club geen optie? “We hebben het vooral zakelijk bekeken. Bij veel clubs begin je al met een schuldenput te vullen. Sporting Hasselt was financieel al stabiel.” Bovendien ligt Limburg hen wel na aan het hart. “Absoluut”, aldus Rik. “Mijn beste vriend (Matteo Simoni, red.) woont er, en je bent daar altijd welkom. Hasselt is de enige provinciehoofdstad die geen club heeft in eerste klasse, en de waardering voor onze inspanningen is enorm groot. Het doet ons geweldig veel plezier als er Limburgers verkast zijn naar Antwerpen en nu een abonnement hebben aangeschaft om dat familiale gevoel te herbeleven. Fantastisch is dat.”

Welcome to Sporting?

Opvallend: het was pas in een later stadium dat de twee het idee opgooiden bij hun werkgever met de vraag of er televisiegewijs iets in zat. “Dat is het mooie aan Woestijnvis. Geen idee is te gek”, aldus Rik. “Tot onze verbazing hadden ze er wel oren naar. Ze waren heel enthousiast en verklaarden ons ook gek tegelijkertijd.”

In de docureeks zie je de successen, maar ook tegenslagen. © GoPlay

Zo kwam dus de docureeks ‘De Spor’ tot stand, waar niet alleen hun successen maar ook de moeilijkheden passeren. Natuurlijk is de vergelijking met ‘Welcome to Wrexham’ niet veraf. Hollywood-acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney kochten een Engelse vijfdeklasser, pompten er veel geld in en goten de promovering in een druk bekeken docureeks. “Wij proberen het breder te zien”, aldus Sam. “Het is niet zomaar er wat geld tegenaan te gooien. Nee, we proberen daar echt te zijn op matchdagen, zelfs op trainingen. Bij ons is het veel volkser, veel organischer ook. Onze impact is ook veel groter. Als we iets veranderen, zié je het ook. Waar we onszelf zien binnen vijf jaar? Grappig dat we die vraag vaak krijgen, maar niemand die stelt aan een andere bedrijfsleider. Nee, we menen het echt. We zien dit op de lange termijn. Er is een vierpuntenplan, waarbij we niet alleen het sportieve succes nastreven, maar ook het engagement willen verhogen en extra initiatieven uitbouwen rond jeugd en vrouwen. We willen dat daar op termijn iets duurzaams staat en zelfs met sponsors creatief meedenken.”

Voor de twee gaat een jongensdroom in vervulling. “Het is alsof je football manager in het echt speelt”, grapt Rik. “Maar we hebben nog geen seconde spijt gehad. Je koopt je in in een gemeenschap, met figuren die je ontmoet die het voetbal overstijgen. Sommige mensen zou je nooit kunnen bedenken als personages. We kunnen daar echt een goed verhaal mee vertellen. Het is de bedoeling dat die docu de voetbalclub een duwtje in de rug geeft, en ook omgekeerd.”

‘De Spor’ is nu te zien op GoPlay en volgend voorjaar ook op Play4.