Nóg een West-Vlaamse televisiereeks op komst: opnames ‘Styx’ gestart in Oostende

Achter de camera zien we ‘Chantal’-regisseur Jeroen Dumoulein en in de hoofdrol Sebastien Dewaele.

Het is niet meer of minder dan een thuismatch voor Sebastien Dewaele. De Oostendenaar speelt de hoofdrol in een nieuwe reeks, met opnieuw internationale allures. De opnames voor ‘Styx’ zijn afgelopen week van start gegaan in Oostende.

In ‘Styx’ speelt Sebastien Dewaele een politieman Raphaël Styx. Hij is corrupt, zijn vrouw Isabelle heeft de echtscheiding aangevraagd en zijn kinderen zijn van hem vervreemd. Op een nacht verrast hij op het strand van Oostende een gemaskerde moordenaar die een man wurgt. Hij achtervolgt de dader tot op de pier, maar daar trekt de moordenaar een wapen en schiet Styx neer. Wanneer de zon terug opgaat boven de kille Noordzee, spoelt Styx’ lichaam aan op het strand. Hij leeft nog en opent zijn ogen, maar hij voelt geen pols meer… In wat voor een nachtmerrie is hij terechtgekomen?

Eigen identiteit

‘Styx’ is geschreven door Michel Sabbe (‘Ennemi Public’) op basis van de gelijknamige roman van Bavo Dhooge. Bavo Dhooge kreeg als enige Nederlandstalige misdaadschrijver drie jaar op rij de volle vijf sterren in de prestigieuze thrillergids van ‘Vrij Nederland’. De Amerikaanse publishing rechten van ‘Styx’ werden verkocht aan het prestigieuze ‘Simon & Schuster’ in New York. Zowel in het boek als in de reeks speelt Oostende een belangrijke rol. Haar geschiedenis, architectuur en vooral de band van de stad met de schilder Ensor zorgen voor een heel eigen identiteit en sfeer in de reeks.

De reeks moet er eentje worden met internationale allures. © Streamz

De regie van Styx is in handen van Jeroen Dumoulein (‘Chantal’, ‘Spitsbroers’) die hiermee zijn eerste grote “signatuurreeks” realiseert. De reeks heeft een indrukwekkende ensemblecast bestaande uit een mix van bekende acteurs en opkomende talenten. In de hoofdrollen vinden we Sebastien Dewaele, Koen De Bouw, Werner Kolf, Loes Haverkort, Aimé Claeys en Dahlia Pessemiers-Benamar. In de belangrijkste nevenrollen vinden we o.a. Jul Goossens, Elena Missiaen, Serge-Henri Valcke, Evgenia Brendes, Anemone Valcke, Lien Wildemeersch, Wim Willaert, Lilith Pas, Imani De Caestecker, Alix Konadu, Mustaf Ahmeti, Anna-Marie Missoul, Wennie De Ruyck, …

De productie ligt in handen van Eyeworks in coproductie met Streamz, VTM en ‘een internationaal streaming platform’. Dat laatste betekent wellicht dat ze nog aan het onderhandelen zijn met pakweg een Netflix of Amazon. De opnames vinden plaats van 10 oktober tot 14 april 2023, hoofdzakelijk in en rond Oostende waar ‘Styx’ is gesitueerd. De reeks zal in 2024 op Streamz beschikbaar zijn.