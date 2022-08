Niki weldra te zien in ‘Homo Universalis’

Niki Allary uit Kuurne is 26 jaar en advocate. Dit jaar is ze één van de deelnemers van het populaire VRT-programma ‘Homo Universalis’. “Ik vond dat al altijd een toffe rubriek, dus wanneer ik de oproep zag passeren op Facebook, heb ik niet getwijfeld om ook mijn kandidatuur te versturen.”

“Ik had niet verwacht geselecteerd te worden. Ik zie mezelf niet echt als een uitgesproken figuur, maar dacht wel dat ze zo’n soort mensen zochten. Hoogstens ben ik een beetje een giecheltrut”, lacht Niki. “Ik was uiteraard heel blij met mijn selectie en keek er enorm naar uit om deel te nemen aan deze once in a lifetime ervaring.”

Vooral de toffe spelletjes en het deel uitmaken van een tv-programma, spreken Niki het meest aan. Ze wou graag van dichtbij eens meemaken hoe het spelprogramma verloopt en wordt opgenomen. De titel ‘Homo Universalis’ was niet het doel van haar deelname. “Vooral omdat ik nogal lomp en onhandig ben”, gaat ze verder. “Ook mijn vrienden en familie hadden geen hoge verwachtingen. Ik deed vooral mee voor de ervaring.”

De meest gevreesde opdrachten voor Niki zijn krachtproeven en opdrachten waar technisch inzicht aan te pas komt. Ze blinkt wel uit in denksporten zoals puzzels, droedels en raadsels. “In de krant stop ik altijd op de pagina met sudoku’s en kruiswoordraadsels. Proeven waar wat denkwerk voor nodig is, gaan me goed af.”

Samen kom je ver

Onze Kuurnse deelneemster spreekt met lof over de groep en de sfeer. Zo nam competitie zelden de bovenhand en werden andere deelnemers vaak geholpen en gesteund. “De West-Vlamingen waren een heel hecht team, we carpoolden ook samen naar de opnames. Je voelde de verbondenheid tussen de streekgenoten waarbij we elkaar tijdens de opnames op weg helpen en zelfs tips uitdelen. We werkten samen om zo ver mogelijk te geraken”, vertelt Niki. (MD)