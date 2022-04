Nieuwe veelbelovende (en West-Vlaamse) fictie in de maak: De Club

Op maandag 11 april starten de opnames voor de nieuwe tragikomische fictiereeks De club, dat later te zien zal zijn op Eén en Prime Video (Amazon).

De achtdelige reeks volgt drie koppels die vrienden worden in de wachtzaal van de dienst fertiliteit. Zij hadden hun toekomst al helemaal gepland, maar moeten er plots een nieuwe maken wanneer hun kinderwens niet zo vanzelfsprekend blijkt…

In De club schittert een Vlaams-Nederlandse topcast met in de hoofdrollen Janne Desmet, Dominique Van Malder, Jade Olieberg, Evelien Bosmans, Roos Dickmann, Achraf Koutet en Lies Visschedijk. De reeks werd bedacht en geschreven door Leander Verdievel (Gevoel voor tumor), Sara Theunynck, Zita Theunynck (Arcadia), Hilde Pallen (Zie mij graag) en Astrid van Keulen, en wordt geregisseerd door Toon Slembrouck (Tom & Harry).

Maatschappelijk thema

Net als bij Gevoel voor tumor wordt een moeilijk maatschappelijk thema openhartig, zonder taboes en met humor benaderd. De club is dan ook een verhaal over hoop, liefde, vriendschap en humor in periodes van puncties, Pregnyl-spuiten en gierende hormonen.

Ik hoop om een einde te maken aan al dat stil verdriet

Een kindje krijgen: het lijkt vanzelfsprekend, kinderspel. Maar: 1 op de 6 koppels in België kampt met vruchtbaarheidsproblemen. Er is een steeds groter wordende club mensen in onze maatschappij die medische hulp nodig heeft om een kindje te kunnen krijgen. Steeds meer mensen worden dus plots lid van een club waar ze nooit deel van wilden uitmaken. Ook scenaristen Leander Verdievel en Zita Theunynck maakten onverwacht deel uit van de club. Die ervaringen waren de voedingsbodem voor De club.

Na het boek, de reeks

Scenarist Leander Verdievel (40) uit Tielt werd onvruchtbaar na een slopende kankerbehandeling. Over zijn strijd tegen kanker schreef hij de Eén-reeks Gevoel voor tumor. Nadien volgden turbulente jaren vol mislukte IVF-pogingen en een moeilijke adoptieprocedure, en kreeg hij het idee om een reeks te maken over die fertiliteitswereld die zo veel mensen kennen maar waar zo weinig wordt over gepraat. Een wereld waar veel onverwerkt verdriet is, maar evengoed onverwachte humor. In 2020 schreef hij er ook een boek over.

“Ik had altijd gedacht dat we uitzonderingen waren”, aldus Leander. “Want bij iedereen van onze vrienden lukte het zonder problemen om kindjes te krijgen. Maar plots zit je in een nokvolle, muisstille wachtzaal, vol koppels met hetzelfde probleem. Om kwart na zes ’s ochtends, starend naar melige foto’s van baby’s in bloemkolen en een muur vol geboortekaartjes van zij die het wél haalden. Net daarom wil ik dit verhaal vertellen. Om het surrealisme van een kinderwens te beschrijven, maar ook om hopelijk een eind te maken aan het stille verdriet van de onvruchtbaren.

Ook Janne Desmet, een van de meest geweldige actrices van ons land, is van de partij. © VRT

Miskraam

Ook hoofdrolspeelster Janne Desmet, met roots in Zwevegem, sprak eerder al openlijk over kinderloos zijn, onder meer in een column voor Radio 1. Daar zei ze het volgende over in De Krant van West-Vlaanderen:

“Ik denk dat elke mens om de zoveel tijd een spiegel tegenkomt. In mijn spiegel zag ik een buitenproportioneel schuldgevoel. Door erin te kijken, heb ik gemerkt dat ik me voor zoveel dingen verantwoordelijk voelde. Het is belachelijk voor iemand die best wel wat leest en een inkijk heeft op de algemene menselijke psyche. Maar er is echt een verschil tussen iets wéten en het ook vóélen. Een miskraam bijvoorbeeld: hoe hard je ook weet dat het niet jouw schuld is, toch denkt je lijf dat wel. Misschien heb je wel iets verkeerds gedaan, die week net te hard gewerkt? Ik ben superdankbaar dat ik die spiegel heb gekregen. Het is voor het eerst dat ik mij op een milde plek begeef.”

De club is een coproductie van VRT en Les Gens (Gardner & Domm) voor Eén en Amazon. De reeks is in 2023 op Eén en Prime Video te zien.