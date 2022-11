Nieuw VTM-programma met Jens Dendoncker al verkocht aan het buitenland

Het programma ‘Wie Zoekt Die Wint’ is nog niet eens op antenne, maar straks pakken ze er in Duitsland ook mee uit.

Het idee is al even simpel als geniaal: een team van experten verstopt 100.000 euro in je huis, waarna het gezin een halfuur krijgt om op zoek te gaan. Alles wat ze vinden, mogen ze houden.

Begin september werd al een oproepaflevering met presentator Jens Dendoncker uitgezonden. Daarin zagen we hoe Johny Kacmarowski (de Limburgse werfleider in Huis Gemaakt, red.), inspecteur Anke Van Os (bekend van De Mol, red.) en knutselcomedian Henk Rijckaert aan de slag gingen. Niet alleen stopten ze het weg op originele plaatsen weg, ze stelden de bewoners ook voor stevige dilemma’s. Geld pakken door een verfbom in de slaapkamer te laten afgaan, bijvoorbeeld. Met de oproepaflevering willen ze gezinnen warm maken om ook deel te nemen. Volgend jaar gaat het VTM-programma op antenne, maar nu blijkt dat het concept al verkocht is aan Duitsland.

Kamiel De Bruyne en Wannes Deleu bedachten de reeks. © Instagram Wannes Deleu

En dat zal wellicht niet het laatste land zijn, want de bedenkers zijn twee gasten met West-Vlaamse roots: Wannes Deleu en Kamiel De Bruyne. Die laatste doet zeker een belletje rinkelen, want hij is niet alleen de man achter de Nutteloze Bordenwandeling, maar ook de bedenker van Sorry Voor Alles, dat een Emmy-award won. Samen met Wannes vormt hij het ideeën-collectief Send In The Clowns. Zij maken nu ‘Wie Zoekt Die Wint’ voor VTM, in samenwerking met PIT en Shelter.

Een paar weken geleden stelde het tweetal het programma voor onder de naam Finder$ Keeper$ voor aan de internationale markt op de televisiebeurs in Cannes. Dat leverde al een resultaat op: het Duitse RTL II heeft het programma aangekocht en maakt volgend jaar een eigen versie van het programma. Ook vanuit andere landen is er volop interesse.

Het programma ‘Wie Zoekt Die Wint’ is vanaf volgend voorjaar te zien op VTM.