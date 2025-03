Nieuw seizoen van De Mol telt letterlijk en figuurlijk drie opvallende West-Vlaamse namen!

Het is weer zover! Vanaf zondag 23 maart speurt Vlaanderen opnieuw naar de saboteur van dienst in ‘De Mol’. In Café De Mol werden zondagavond de namen bekend gemaakt van de kandidaten, met onder meer twee namen die we niet snel zullen vergeten… Bij één iemand gaat zelfs al een alarmbelletje af.

Seizoen dertien belooft allesbehalve een geluksgetal te worden, maar de tien kandidaten die de uitdaging aangaan, zijn alvast bekend. Vanaf zondag 23 maart nemen zij het tegen elkaar op in het nieuwe seizoen van ‘De Mol’. Presentator Gilles De Coster stelt de tien deelnemers in alfabetische volgorde voor.

Zo maken we kennis met Nimrod Vanderbauwhede (25) uit Waregem. Zijn naam heeft verschillende betekenissen, van een Bijbels figuur tot een album van Green Day. Maar in de Gaverstreek kennen ze hem vooral als verdediger bij Sparta Wortegem. Begin december werd hij daar nog gehuldigd als ‘Spartaan van de maand oktober’. Hij kreeg de prijs wat later omdat hij ‘drie weken op reis was geweest’. Hij begon in Wortegem zijn voetbalcarrière, speelde tijdens zijn jeugd bij Anzegem en later Kruishoutem om zo terug te keren naar Wortegem. Daar speelt hij intussen al een viertal jaar. In 2022 speelden ze nog kampioen. Opvallend: hij shot er samen met zijn broer Nathan.

In het dagelijks leven werkt Nimrod, die school liep aan het college, sinds september 2023 als Expert Vermogensopbouw Particulieren bij KBC in Deinze. Met andere woorden: als hij wint, dan weet hij wat gedaan met de prijzenpot.

Nog een andere opvallende naam – letterlijk en figuurlijk is Pasquino Verstichel. Hij woont in Keiem bij Diksmuide, maar is een geboren Oost-Vlaming. Hij werkt als sociotherapeut en begeleidt jongeren die het moeilijk hebben. Daarvoor werkte hij als commercieel adviseur bij een autobedrijf.

Pasquino is uit één oog blind, maar dat houdt hem niet tegen. Zo reist hij de wereld rond. Opvallend: begin oktober deelde hij op zijn Facebook een beeld van Monument Valley. Wellicht gebruikt hij het excuus dat hij drie weken de Amerikaanse Westkust rondreisde. Opvallend: zijn vrienden noemen hem vaak ‘Pas’, wat meteen doet denken aan de befaamde pasvragen. Maar wat pas echt onze wenkbrauwen doet fronsen, is dat hij ook actief is binnen een Oost-Vlaamse pokerclub. En moet een Mol niet toevallig heel veel bluffen?

En dan is er nog Michèle Vergote (35) uit Gent. Ze geeft les anatomie, fysiologie en pathologie aan de Hogeschool Gent. Dat gebeurt gelukkig wel nog in haar onuitwisbare moedertaal: het West-Vlaams. Haar lief, met wie ze samen een zoontje heeft, leerde Michèle in het zwembad kennen, toen ze sneller bleek te zwemmen dan hij. Het blijkt ook een durfal, zagen we in Café De Mol, waar we een fragment zagen waarin ze vertelde hoe ze ooit binnenbrak op Rock Werchter. In het dagelijks leven is ze iets serieuzer. Zo bracht ze in 2019 nog een boek uit ‘Tot op het bot’, een inleiding in de anatomie en fysiologie.

Dit seizoen speelt zich af in Thailand. De laatste West-Vlaamse finalist dateert van drie jaar geleden. Toen werd Uma Vandemaele ontmaskerd als de Mol. De laatste winnaar dateert van 2020. Toen kon Jolien Derck de Mol – Alina – ontmaskeren.

Hoe dan ook: vanaf volgende week zondag 23 maart om 20 uur kan de zoektocht starten naar De Mol op Play4 en GoPlay. Daarna kaart Dennis Xhaët telkens na met de Mol-watchers van dienst. Dit seizoen zijn dat Daphne Agten, Elodie Ouédraogo, Isabelle Van Hecke, Lieven Scheire, Manu Van Acker en Timon Verbeeck.