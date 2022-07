Niels en Siska trappen met liveshow Zomerhit écht op gang

Waar we vorig jaar nog één show kregen, werken Eén en Radio 2 nu zes weken lang toe naar de uitreiking van de Zomerhit 2022. Op dinsdag 12 juli gaat het al van start met een eerste liveshow.

Geen zomer zonder Zomerhit: een show vol muziek, zon en zee. En voortaan nóg meer dan vroeger, want Eén en Radio 2 zorgen samen voor plezier, sfeer en veel optredens. Nog tot en met zaterdag 20 augustus gaan Siska Schoeters en Niels Destadsbader op zoek naar dé Zomerhit van 2022, zowel op Radio 2 als op Eén.

Warmte?

Daarbij staat de studio van Radio 2 opgesteld in drie badsteden. Nog tot en met zaterdag 23 juli zenden ze uit vanuit De Panne, en van maandag 25 juli tot en met zaterdag 6 augustus gaat het richting Bredene. In Blankenberge sluiten ze hun tour af, van 8 tot en met 20 augustus. Daar worden ook televisieshows gekoppeld. Op dinsdag 12 juli wordt de eerste show opgenomen in De Panne, op woensdag 13 juli de tweede. Op 27 en 28 juli is er een show vanuit Bredene, en op donderdag 11 augustus in Blankenberge. De shows worden respectievelijk uitgezonden op 16, 23 en 30 juli en 6 en 13 augustus. De zesde en laatste show is de livefinale.

De shows zijn gratis en vrij toegankelijk. “De warmte heeft geen impact op onze werking. Sowieso starten de shows pas rond 21 uur, dus staan de mensen niet in de vlakke zon”, klinkt het bij de VRT. “Daarnaast zijn ook de nodige voorzieningen getroffen en is ook het Rode Kruis aanwezig.”

Waar is Camille?

Camille speelde gisteren nog de pannen van het dak op ‘Vlaanderen Feest’. © VRT/Jokko

In het lijstje van twintig genomineerden zien we Axelle met Candy crush, Berre met Say my name, Cleymans & Van Geel met Olivia, Clouseau met Nu gaat het gebeuren, Emiline met Brain, Gene Thomas met Bye bye baby, Jaap Reesema & Lea Rue met Code rood, Jérémie Makiese met Miss you, Jérémie Vrielynck & Sali Haidara met Als de zon schijnt, Laura Tesoro met Not easy, Maksim met Zonder mij, Margriet Hermans met Lekker blijven hangen, Metejoor & Snelle met Kijk ons nou, Milow met How love works, Niels Destadsbader met Ik neem er één, Olivia & Paul Sinha met Elektriciteit, Pommelien Thijs met Ongewoon, Regi & Emma Heesters met Zwaartekracht, The Starlings met Gold en Willy Sommers met Poster Boy.

Opvallend: de populairste artieste van dit moment, Camille, staat niét in het lijstje, in tegenstelling tot drie andere #LikeMe-collega’s. Dat komt omdat alleen recente Vlaamse singleproducties die tussen 3 juni en 1 juli zowel in de Ultratop als in de playlist van Radio 2 stonden, in aanmerking komen om genomineerd te worden. De rangschikking van de best scorende Vlaamse singleproducties in de Ultratop 100 en die van de meest gespeelde, recente Vlaamse producties op Radio 2 zijn samengeteld om tot de definitieve lijst te komen. Wie uiteindelijk wint, weten we tijdens de finale op zaterdag 20 augustus.