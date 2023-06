Niels Destadsbader ontvangen door president van Suriname

Zanger Niels Destadsbader mocht in Suriname samen met lokale volksheld Kenny B., met wie hij een nummer uitbracht, op bezoek bij president Chan Santokhi.

Toen Niels op zoek was naar extra inspiratie om nummers te maken, had hij ongetwijfeld niet gedacht dat hij zou uitkomen bij de Nederlandse zanger Kenny B. De twee brachten ‘Liefs voor later’ uit, en dat bleek niet alleen bij ons een schot in de roos. Ook in Suriname, waar de roots liggen van Kenny B., is het nummer een dikke hit. Kenny nodigde Niels uit om zélf eens een kijkje te gaan nemen, en dus vertoeft de Deerlijkse zanger dezer dagen in onder meer de hoofdstad Paramaribo, waar Kenny geboren werd.

Suriname ligt aan de noordkust van Zuid-Amerika en was tot 1954 een kolonie van Nederland. De voertal is er dan ook nog steeds Nederlands. Niels en Kenny brachten al bezoekjes aan lokale radiostations en namen er ook al een videoclip op.

In zijn recente Instagram-post geeft Niels aan dat ze nu een telefoontje kregen met de boodschap dat de president van Suriname hen wilde ontvangen. “Dit is toch te zot voor woorden?”, schrijft hij er bij.