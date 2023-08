Niels Destadsbader krijgt (volgend voorjaar) eigen muziekprogramma

De VRT stelde vandaag hun najaarsprogrammatie voor en lichtte ook een tipje van de sluier voor volgend jaar. Daar zien we het muziekprogramma ‘Ik vraag het aan’ opduiken, gepresenteerd door Niels Destadsbader.

Volgend voorjaar gaat Niels Destadsbader in het gloednieuwe muziekprogramma Ik vraag het aan samen met verschillende bekende gezichten op zoek naar liedjes die om een of andere reden een blijvende indruk op hen hebben nagelaten. Een verrassende artiest brengt een versie van de song met de liveband. Waarna Niels en de kijkers het persoonlijke, grappige of soms emotionele verhaal achter de song van de BV te weten komen.

Emotie

Niels: “Muziek is emotie. En aan emoties hangen heel vaak mooie verhalen vast. Omdat een liedje zo ontzettend veel kan betekenen voor iemand. Want op welk liedje is je eerste zoon geboren? Op welke song heb je jouw mama begraven? Dat zijn momenten in je leven waardoor je vanaf die dag op een andere manier luistert als dat liedje op de radio passeert. Ik kan niet wachten om die fijne en persoonlijke verhalen te horen van mijn collega’s.” Ik vraag het aan wordt dit najaar opgenomen met een live publiek in studio.

Zelf ook meedoen?

En ook mensen uit dat publiek mogen zich verwachten aan een prachtige vertolking van hun favoriete lied. Daar zal Niels dan weer persoonlijk voor zorgen. Heb jij een song die je absoluut wil horen en waar een bijzonder verhaal aan vasthangt? Of kom je gewoon graag luisteren naar de optredens en verhalen? Schrijf je dan nu in via VRT MAX.