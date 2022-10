Niels Destadsbader en Dieter Coppens gaan uit de kleren om aandacht te vragen voor ‘mannenkankers’: “Respect voor alle strippers”

Eind deze maand gaan acht bekende mannen uit de kleren in Kursaal Oostende, om aandacht te vragen voor kankers die eigen zijn aan mannen, maar waarover nog een zeker taboe heerst. Het relaas zie je vanaf vanavond op Eén. Niels Destadsbader en Dieter Coppens leiden alles in goede banen, nadat hun vaders getroffen werd door prostaatkanker. “Het is even slikken als je die paniek ziet in de ogen van je vader.”

Prostaat- en teelbalkanker. Het zijn niet bepaald de klassieke gespreksonderwerpen die je tussen pot en pint zult horen. En toch kan er over praten en er op tijd bij zijn qua onderzoek, heel wat pijn, verdriet en zelfs sterfgevallen vermijden. Eén-gezichten Niels Destadsbader en Dieter Coppens willen het taboe overboord gooien en steken de handen uit de mouwen, en de benen uit de broek. Want de twee gaan samen met zes andere bekende mannen eind deze maand uit de kleren, dat de apotheose moet worden van een eigenzinnig driedelig televisieprogramma. Al benadrukken de twee dat de striptease niet de kern van het programma is, maar eerder… “Euh, bijkomstig zou ik het nu ook niet noemen”, grijnst Dieter. “Het wordt wel een beetje sterven op dat podium.”

Misschien beginnen met de euh… lulligste vraag: wanneer is de laatste keer dat jullie jezelf lieten checken?

Dieter: “Een paar weken ben ik langs de dokter geweest voor mijn prostaat. Als student heb ik er ooit last mee gehad, en na de diagnose bij mijn vader, was het tijd voor een controle. In veel gevallen is dat pas vanaf vijftig jaar, maar gezien mijn familiehistorie ga ik al wat vroeger. En dat is wat gênant de eerste keer, ja, maar mijn uroloog doet dat met veel humor. Dan trekt hij na de echo zijn handschoenen aan en zegt hij: ‘Je weet wat mijn hobby is, hé! Ik zal eens komen piepen!’” (lacht)

Niels: “Ik heb vorig jaar mijn teelballen laten controleren, nadat mijn vriendin daar iets ontdekte dat er niets moest zijn. Ik begrijp dat gênante. Moet ik nu die dokter ambeteren? Wat als het niets is? In mijn geval was het niets, maar ik was wel blij achteraf. Als je de cijfers ziet van de mensen die het niét doen uit een zekere schroom en getroffen worden door de ziekte… Daarom is dit programma zo belangrijk.”

Niels Destadsbader liet vorig jaar zijn teelballen controleren. “Nog te veel mannen hebben schroom, al begrijp ik het ook.” © Damon de Backer

Moest je een knop omdraaien voor dat onderzoek?

Niels: “Ik ga een geheimpje verklappen. Ik dacht: ik ga het toch prettig maken voor mezelf. Ik heb opgezocht wie de dokters waren, en ik heb de knapste vrouwelijke dokter uitgekozen.” (lacht)

Dieter: “Wat dat niet gênanter dan?”

Niels: “Nee. Stel je voor dat daar een behaarde man zat met veel eelt op zijn handen omdat hij ooit in de bouw heeft gezeten.” (algemene hilariteit)

Dieter: “Maar nee, serieus, je voelt wel die opluchting, hé. Daarom is het wel de moeite om op controle te gaan als je twijfelt.”

Hebben jullie getwijfeld voor dit programma?

Dieter: “Nee. Het is belangrijk dat er over gesproken wordt. Ik heb gezien wat kanker doet bij mijn vader, en bij mijn vrouw. Hoe meer mensen er aan herinnerd worden om op controle te gaan, hoe beter. Mijn vrouw was meteen voorstander. Mijn kinderen iets minder. (grijnst) Tot ze hoorden dat Niels meedeed. Maar het is meer dan strippen, hé, straks. Het is ook danspasjes instuderen. Daar komt ook wat schroom bij kijken.”

Niels: “Belangrijk is ook dat we niet alleen de mensen een leuke avond hebben bezorgd, op tv en in het Kursaal, maar ook dat de mensen hebben bijgeleerd. Want er komt veel meer bij kijken dan de meeste denken, gaande van impotentie en incontinentie. Dat komt binnen als iemand dat verhaal vertelt. Ik ben zeker dat veel kijkers straks gaan zeggen: ‘Dat wist ik niet’.

Dieter: “We deden ook een rondvraag op de dijk van Oostende. Je wil niet weten waar de mensen allemaal de prostaat situeerden…”

Dieter en Niels moeten het niet alleen doen, maar krijgen de steun van zes andere bekende mannen. © VRT

Jullie konden ook zes andere mannen overtuigen. Ging dat makkelijk?

Niels: “Wij dachten op voorhand van wel. Laat er ons elk drie voor onze rekening nemen, zeiden we. Maar al snel bleek dat het niet zo simpel was. Vooral omdat ze niet wisten van elkaar wie er zou mee doen, en dat ze ons écht moesten vertrouwen. En het helpt dat het ‘samen uit, samen thuis’ is.”

Dieter: “Het is een heel fijne groep geworden. We zagen ook al de eerste aflevering en het is écht tof. Samen repeteren is een teamsport geworden.”

Wie hadden jullie graag nog op het podium gehad?

Dieter: “Wim Lybaert. Geweldige mens en ik ben zeker dat hij even ongemakkelijk als ikzelf op dat podium zou staan, dus dat zou wel troost bieden.”

Niels: “Ik heb prins Laurent gebeld. Echt, ja. Ik had nooit gedacht dat die mens zou oppakken, dus dat was wel efkes schrikken toen hij dat wel deed. En dan begon het mij ook te dagen plots: kent die mens mij wel?”

Niels en Dieter vullen straks het Kursaal. “Er kan echt van alles mis gaan.” © © VRT – Dominique De Muynck

Hoe verlopen de repetities?

Niels: “Ik wil Dieter niet extra zenuwachtig maken, maar als je zo’n podium niet gewoon bent en dan staat er plots 2.000 man voor uw neus… Dieter repeteert veel op zichzelf en dat gaat best goed, maar op de eerste repetitie ging hij los de mist in. (lacht) Mijn nervositeit ligt vooral bij mijn kostuum. Opeens gingen er dingen uit, die er nog niet uit moesten. Als dat straks gebeurt in het Kursaal…”

Dieter: “Ik doe ’s morgens mijn ogen open en die dansjes zijn het eerste wat ik overloop in mijn hoofd. Weet je wat het is? Bij iets als ‘Down the road’ heb ik nog min of meer controle. Hier denk ik: holy hell. Je kan niet rekenen op een ander. Dus ja, er is wel een stresske. Respect voor alle strippers ter wereld. Het is een kunst!”

Tenslotte nog even over de kanker zelf. Wat gaat er door jullie heen als jullie vaders zo’n diagnose krijgen?

Niels: “Je papa en mama zijn zowat de basis van je leven, die je richting helpen geven. En plots zegt die mens: ik weet het efkes zelf niet. Zijn vader is huisarts, de mijne kinesist. Zij kennen een mensenlichaam als geen ander. En als dan zoiets gebeurt…”

Dieter: “Ik heb voor de eerste keer paniek en schrik in de ogen van mijn vader gezien. Gelukkig zitten ze aan de goeie kant van het verhaal, en is alles in orde nu. Of ik schrik heb? Ik denk vooral dat het belangrijk is dat je vertrouwen hebt in mensen die er meer van weten en dat je op tijd naar hen stapt. Maar je mag die angst je leven niet laten beheersen.”

Kom op tegen Kanker, alles in de strijd: vanaf 20 oktober elke donderdag om 20.40 uur op Eén en via VRT MAX.