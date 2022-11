Neven uit Wielsbeke en Ingooigem winnen Lego Masters: “Een prachtig sprookje”

Fans van het VTM-programma ‘Lego Masters’ zagen Wielsbekenaar Tom Wullaert (40) en zijn neef Peter Mortier (39) uit Ingooigem vorige zaterdag de finale winnen. Een hele prestatie voor de West-Vlamingen die zichzelf als beginnelingen zagen. “We wilden er één aflevering in blijven, maar het werd een prachtig sprookje”, glunderen ze.

Negen weken geleden verrasten Tom en Peter hun vrienden door op te duiken in Lego Masters. Daar namen ze het op tegen zeven andere Lego-koppels uit België en Nederland. “De andere deelnemers waren echte experts die al jaren ervaring hebben in het bouwen van pronkstukken uit Lego. Het was voor ons al een overwinning dat we uit de préselecties kwamen. We wilden één aflevering overleven. Daarom voelden we de rest van het avontuur geen druk meer”, schetst Tom.

Underdogpositie

Na drie tweede plaatsen in de eerste vier afleveringen belandden de twee neven in de underdogpositie. De Nederlanders Arne en Sander waren de topfavoriet voor de finale. “De spotlights stonden op hen en niet op ons. We wisten dat we goed bezig waren, want we eindigden telkens in de top 3. De hele reeks van Lego Masters hebben we consistent gebouwd”, klinkt het. Tijdens de finale mochten de drie overgebleven duo’s 28 uur vrij bouwen. Dat mondde bij Peter en Tom uit in een piratenschip dat aangevallen werd door een zeemonster. “We hadden op voorhand wel in gedachten wat we wilden bouwen en enkele schetsen gemaakt. Die mochten we uiteraard niet meenemen naar de finale, maar we zijn blij dat het publiek zo onder de indruk was van ons bouwwerk.” De meerderheid van de gezinnen die langskwamen stemden op Tom en Peter en ook de twee juryleden van Lego-land kozen het pirateneiland boven het vikingverhaal en de oosterse stad van de tegenstanders. “Ongelooflijk! We waren onder de indruk. Tom zei me dat hij nog nooit iets gewonnen had”, lacht Peter.

Tom is een technicus met twee kinderen. Peter werkt bij een softwarebedrijf en heeft drie kinderen. Ze kennen elkaar door en door. Tom is zelfs de peter van Peters zoontje. “Dat zorgde ervoor dat we alles konden zeggen tegen elkaar. Iets wat samengestelde koppels moeilijker konden doen omdat ze elkaar niet kennen. Dat voordeel hebben we omgezet in die mooie overwinning”, weet Peter.

Lego-beurs

De opnames zijn nu al vier maanden achter de rug. Peter en Tom nodigden 120 familieleden en vrienden en hun medekandidaten uit in de parochiezaal van De Ginste om samen naar de finale te kijken. Daar zagen zij hoe de neven een beker, een reis naar Legoland in Denemarken en een cheque van 25.000 euro wonnen. Of de neven nu echte Lego-experts zijn? “Ik heb al vier maanden geen Lego meer aangeraakt”, vertelt Peter. “We hebben een doel nodig. Misschien gaan we in de toekomst wel eens naar een Lego-beurs en maken we daar samen nog eens een mooi bouwwerk voor”, besluiten ze.