Neven Tom en Peter nemen deel aan VTM-programma Lego Masters: “Goeie start genomen na tweede plaats in eerste aflevering”

Tom Wullaert (40) uit Wielsbeke en zijn neef Peter Mortier (39) uit Ingooigem nemen samen deel aan Lego Masters. In dat VTM-programma bouwen 8 duo’s tot eind oktober schitterende bouwwerken. “Ondanks onze korte Lego-periode stonden we in de eerste aflevering al ons mannetje tussen de echte Lego-fans”, weten ze.

Twee jaar geleden was Lego Masters voor het eerst op tv. Peter was direct fan van het programma. “Tot we een jaar of 12 waren speelden we wel eens met Lego, maar het verraste me welke mooie bouwwerken volwassenen wel maakten. Tijdens de coronaperiode hadden we meer tijd, dus kochten we onze eerste sets aan”, vertelt Peter.

In het derde seizoen van Lego-Masters nemen de twee neven nu zelf deel aan het programma. “We hebben elkaar veel uitgedaagd met verschillende opdrachten: van microscale figuren tot gezichten. Zo trainden we op verschillende bouwtechnieken en konden we de selecties voor het programma overleven.”

Tom is een technieker met twee kinderen. Peter werkt bij een softwarebedrijf en heeft drie kinderen. Ze kennen elkaar door en door. Tom is zelfs de peter van Peters zoontje. Maar samen deelnemen aan een tv-programma legt toch een bepaalde druk op het duo. “Lego doe je eigenlijk in je eentje, maar nu bouw je met twee aan iets. De één heeft het soms anders in zijn hoofd dan de ander. En dan zijn er nog eens de camera’s. Tijdens Lego Masters moeten we in alle omstandigheden het hoofd koel houden om ons werk af te hebben tegen de tijd verstreken is. We zijn een complementair duo: Peter beheerst de meeste bouwtechnieken en ik kan mijn creativiteit uitleven”, leggen ze uit.

In de eerste aflevering werd het West-Vlaamse duo knap tweede op acht duo’s. De deelnemers kregen de opdracht een praalwagen te bouwen. Peter en Tom kozen voor een wagen in de vorm van een Chinese draak, toevallig iets wat Peter al lang eens wilde uitproberen. “De andere deelnemers zitten vaak al jaren in Lego-clubs of trekken naar Lego-conferenties. Wij zijn amper twee jaar bezig. We wilden niet afgaan en er als eerste uit liggen. Missie geslaagd dus”, klinkt het.

Het programma loopt elke zaterdagavond op VTM tot het einde van oktober. Of ze erin blijven tot het einde kunnen ze nog niet zeggen. “Maar het was wel een onvergetelijke ervaring. Of we verder blijven bouwen? We zijn er niet dagelijks mee bezig en zien het meer als een winterhobby. Misschien bouwen we samen wel nog eens iets als iemand van ons een goed idee heeft,” besluiten ze. (NVR)