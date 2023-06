Net als The Kardashians in de prijzen: ‘De Verhulstjes’ winnen ‘Beste Realityshow’ in Nederland

Vlaanderen boven in Nederland, want daar sleepte de Play4-realityreeks De Verhulstjes vandaag, donderdag 8 juni, de prijs voor ‘Beste Realityshow’ in de wacht tijdens de uitreiking van de Binge Awards. Gert Verhulst reageert opgetogen.

Op de Nederlandse Binge Awards worden de beste en populairste films en series die op de verschillende streamingdiensten te zien zijn in de bloemetjes gezet. In Vlaanderen kregen vorig seizoen gemiddeld 1.053.000 Vlamingen (live, tot zeven dagen later, online en herhalingen, red.) niet genoeg van de avonturen Gert, Ellen, Viktor, Marie en hun trouwe viervoeters. Die bevestiging krijgt de realityreeks nu ook bij de noorderburen, die de reeks gretig bingen op Videoland. De Verhulstjes zet zich zo in de lijst naast andere winnaars als de internationale topreeks ‘The Last of Us’ van HBO Max (Beste Serie) en ‘The Kardashians’ op Disney+ (Meest Bingewaardige serie). Ondertussen is er een nieuw seizoen van De Verhulstjes in de maak, dit najaar te zien op Play4 en GoPlay.

Gert Verhulst is alvast opgetogen. “We zijn enorm fier, blij en vereerd met deze mooie prijs”, klinkt het. “Het doet ons enorm veel plezier dat ze ook in Nederland het programma weten te smaken. Zelfs nadat ze mij in Speedo hebben zien zwemmen.”