Neos Poperinge op bezoek bij Blokken en Ben Crabbé

Onlangs woonde Neos Poperinge een opname bij van het tv-programma Blokken in Vilvoorde met presentator Ben Crabbé. Het bezoek werd afgesloten met een warme maaltijd. “Maandelijks plant het bestuur een activiteit”, vertelt secretaris Gilbert Deforche. “In de wintermaanden wordt een bekende spreker uitgenodigd die in het clublokaal Romanhof een voordracht geeft. In januari is er een nieuwjaarsfeestmaal met optreden van een muziekbandje, goochelaar of humorist. Vanaf april tot en met eind augustus zijn er de maandelijkse namiddagexcursies met autocar. In september en oktober bezoeken we een lokaal bedrijf of plannen we een uitstap in de Westhoek.” Wie meer informatie wil, kan daarvoor terecht bij Gilbert Deforche via gilbert.deforche@skynet.be. (AHP/foto MD)