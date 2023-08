Neef Roger Vangheluwe doorbreekt de stilte

Meer dan tien jaar na Operatie Kelk doorbreken verschillende getuigen van seksueel misbruik door katholieke priesters en paters de stilte. Dat doen ze in de Canvas-reeks ‘Godvergeten’. Onder meer neef Mark Vangheluwe spreekt voor het eerst in lange tijd. Zijn getuigenis is hartverscheurend.

Voor heel wat West-Vlamingen staat 22 april 2010 in het geheugen gegrift. De toenmalige Brugse bisschop Roger Vangheluwe diende zijn ontslag in nadat hij toegaf dat de beschuldigingen van seksueel misbruik klopten. Het zorgde voor een schokgolf in onze provincie en twee maanden later ook wereldwijd toen de beelden van huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis de wereld rond gingen. De razzia zou tabula rasa maken met het misbruik en doodzwijgen van misbruik binnen de Kerk in België, maar wat volgde was een pijnlijke stilte. Na een ellenlange procedureslag belandden de dossiers in een kast ergens in Brussel en Vangheluwe verdween in het verborgene. Vandaag leidt hij een geruisloos bestaan in een Franse abdij. Intussen blijven duizenden slachtoffers en hun trieste verhalen achter, vaak verborgen achter die getuigenissen op papier. Enkelen van hen vertellen nu hun verhaal, na jaren van zwijgen.

Erkenning

In de vierdelige documentairereeks Godvergeten op Canvas volgen we straks een twintigtal slachtoffers en familieleden in hun zoektocht naar erkenning. Ze getuigen vaak voor de allereerste keer over de pijn en het lijden, over het leven met een geheim en over het misbruikt worden door een vertrouwenspersoon. Ze spreken over de persoonlijke en vaak pijnlijke juridische strijd die tot op de dag van vandaag voortduurt. Ze werpen een licht op een verborgen geschiedenis die een plaats verdient in het collectief geheugen van Vlaanderen en geven inzicht in hoe het misbruik hun leven heeft beheerst, en vaak ook heeft verwoest. Ze claimen het narratief: dit is hun verhaal.

Een van hen is de man waar het mee begon. Mark Vangheluwe, de neef van de voormalige bisschop, schreef in 2017 al het boek Brief aan de paus en spreekt nu voor het eerst openlijk over wat er hem overkwam. Hij is een van de twintigtal getuigen die aan bod komt. “Die schijnheiligheid was ik moe”, vertelt hij in de tweede aflevering. “Hij moest door de mand vallen. Maar het was David tegen Goliath. Hij zat daar in zijn sjieke stoel, en ik op dat klein krukje tegenover hem.”

Hallucinant gesprek

In de reportage krijgen we ook het audiofragment te horen met het hallucinante gesprek dat hij voerde met kardinaal Danneels, die eerder begrip had voor de bisschop dan voor het slachtoffer. In de reeks komt ook de familie Coghe aan bod die vertelt over het misbruik van Emile Ceustermans, die als Broeder van Liefde een slachtoffer maakte in het MPI in Roeselare en tot ieders verbazing werd vrijgesproken. We krijgen ook het relaas van vader Hubert wiens zoon het slachtoffer werd van broeder Luc, voormalig directeur van MPI Tordale in Torhout.

‘Godvergeten’, vanaf dinsdag 5 september om 21.20 uur op Canvas en VRT MAX.