“Nee, ik mag niet verklappen wat ik zal zingen”: Dina Rodrigues kruipt in de huid van haar idool in ‘Starstruck’ op VTM

Dina Rodrigues uit Roeselare zit al twaalf jaar in de muziekwereld, maar op vrijdag 22 december kan heel Vlaanderen haar aan het werk zien in het nieuwe VTM-programma ‘Starstruck’. “Samen met twee andere zangers breng ik het nummer van een van mijn idolen.”

‘Starstruck’ is een talentenshow waarbij drie artiesten in de huid kruipen van hun geliefde muziekidool. Samen brengen ze een wereldhit van hun idool en een BV-panel beslist wie doorgaat naar de sing-off. “Van de stem tot de looks en de typische gedragingen van die artiest”, alles moest kloppen, weet Dina Rodrigues, de Roeselaarse zangeres met Portugese roots. “Ik mag uiteraard nog niet verklappen welk nummer ik gebracht heb. Zelfs voor de mensen die me goed kennen, blijft het spannend tot de uitzending!” Per aflevering gaan twee zangers door naar de finaleweek, waar ze nog één maal in de huid van hun idool mogen kruipen.

“Dit was één van de mooiste ervaringen uit mijn carrière”

Doordat het een nieuw programma is, wist Dina niet van het bestaan af. “Een kennis bracht me op de hoogte van dit nieuwe concept en zag me hieraan mee doen…. Ik was echter niet meteen overtuigd, want sinds corona ben ik mijn muzikale carrière wat aan het afbouwen. Ik zit al 12 jaar in de scène en het is tijd voor andere zaken! Maar ik had niets te verliezen en deze kans kon ik niet aan me voorbij laten gaan.”

Veel show

Gelukkig maar, want Dina vond het een geweldige ervaring. “Het is een uniek concept en totaal verschillend van wat ik tot nu gedaan heb”, vertelt ze. “Ik trad ooit al op voor tv, maar in dit programma komt echt alles samen: het grote showgehalte, de totale transformatie met make-up en kleding… het was één van de mooiste ervaringen uit mijn carrière!”

Ook al genoot Dina ervan om op het podium te staan, toch heeft ze geen ambitie om weer elk weekend op te treden. “Ik geef nog steeds optredens, maar veel minder dan vroeger. Ik werk nu in een woonzorgcentrum en in februari start ik met de studies zorgkundige en ik wil me volledig daarop focussen.” (Lieve Coffyn)