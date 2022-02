Nathalie Meskens zoekt (West-Vlaams) personeel

Nathalie Meskens geeft de leukste job ter wereld weg: een paradijselijk hotel uitbaten in Zanzibar. Tijdens Paradijs zoekt Personeel, op VTM, rekruteert ze de meest geschikte personeelsleden. Ook twee koppels uit Oostende en Heist zijn in de running.

Een stralende zon, staalblauwe lucht, azuurblauwe zee, parelwit strand, wuivende palmbomen en een resort dat baadt in luxe… Een droom? Niet in Paradijs zoekt Personeel. Nathalie Meskens geeft de leukste job ter wereld weg: een paradijselijk hotel uitbaten in Zanzibar.

Zes duo’s pakken hun koffers uit op het tropische eiland en worden er door een jury getest in alle aspecten van het hotelwezen. Wie niet slaagt, mag zijn koffers opnieuw inpakken en vertrekken. De inzet is niet min, want het duo dat Paradijs zoekt Personeel wint, mag het luxeresort Zanziblue een jaar lang uitbaten.

Avontuur

Nathalie Meskens: “Een droomjob in het buitenland, heel wat mensen verlangen ernaar maar voor velen blijft het een onbereikbare, onrealistische droom. Daar brengt dit programma verandering in. Een luxueus boutique resort in Zanzibar zoekt immers een gloednieuw managementduo en wij gaan de eigenaars een handje helpen. Maar de duo’s zullen deze droomjob niet zomaar cadeau krijgen…

Dat ik dit avontuur vanop de eerste rij mee mocht beleven, was fantastisch. En wat het voor mij persoonlijk een nóg groter avontuur maakte, was om dit te doen met mijn zoontje van 8 weken dat om de 2 à 3 uur borstvoeding kreeg. Op een Afrikaans eiland dan nog wel! Maar het was eens iets anders dan een donkere tv-studio. Van mij mochten de opnames gerust nog een tijdje duren!”

Liefde voor reizen

Bij de koppels die hun kans wagen treffen we twee West-Vlaamse duo’s. Amy Vantorre (24) en Arno Kesteloot (27) zijn uit Heist. Amy is geboren in Thailand maar toen ze 3 jaar was, ontmoette haar mama een Belg en verhuisde ze met Amy naar Zeebrugge. Op haar 21ste vertrok ze een jaar naar Australië om er te werken en te surfen. Het is daar dat ze haar liefde voor het reizen en het buitenland ontdekte.

Amy Vantorre en Arno Kesteloot. © VTM

Arno vertrok in 2016 met vrienden naar Bali waar hij oorspronkelijk drie maanden zou blijven, maar hij belandde uiteindelijk ook nog in Thailand en Sri Lanka. Na vijf maanden surfen was het geld op en kwam hij terug naar huis. Amy en Arno leerden elkaar kennen toen ze 14 en 17 jaar waren. Na jaren daten, zijn ze pas sinds augustus 2020 officieel samen.

Ook bij beste vriendinnen Liana Davtyan (28) en Hripsimè Arutunian (30) is er een link met onze provincie. Hripsimè is van Oostende. Liana is geboren in Armenië en verhuisde als baby met haar ouders naar België. Ze behaalde haar bachelor in de rechten aan de VUB en haar master Gender en Diversiteit aan de UGent. Liana werkte bij Tui als stewardess, eerst als studente, later voltijds. Momenteel werkt ze bij de Vlaamse contacttracing als supervisor field voor Vlaams-Brabant en doet ze een master in de rechten aan de VUB.

Fotografie

Hripsimè is geboren in Oekraïne nadat haar ouders vluchtten voor de slechte situatie in hun thuisland Armenië. In 2000 belandde het gezin in Oostende. Al van kleins af aan was Hripsimè gefascineerd door fotografie. Op haar 21ste verjaardag kreeg ze haar eerste spiegelreflexcamera en sinds 2017 is ze professioneel fotografe. Ze steunt ook heel actief goede doelen door onder meer foto’s te verkopen en zodoende geld in te zamelen om mensen in armere landen te kunnen helpen.

Liana Davtyan en Hripsimè Arutunian. © VTM

Ondanks de afstand Mechelen-Oostende, zijn Liana en Hripsimè al 12 jaar beste vriendinnen en hebben beiden de ambitie om zoveel mogelijk uit het leven te halen. De overige koppels zijn Elise Vermeiren (37) en Ralph Saerens (34) uit Dendermonde, Ileen Vaes (29) en Thomas Van Den Bussche (30) uit Sint-Niklaas, Inge De Turck (39) en Stefaan Van Beveren (41) uit Zandbergen, Lies De Boeck (39) en Bram Van Landuyt (30) uit Antwerpen.

Zanziraad

Een driekoppige jury vormt samen de Zanziraad en beoordeelt de kandidaten aan de hand van volgende 5 pijlers: toewijding, gastvrijheid, leiderschap, probleemoplossing en tenslotte de Zanzifactor: de klik met het eiland, de lokale mensen en de cultuur.

Yannick Busaan is de ‘Peter Goossens’ van het hotelwezen. Hij is de scherpe leider van de jury en beoordeelt aan de hand van 5 pijlers de werking van de duo’s in het hotel, met de staff en hoe ze zich gedragen tov de gasten. Sarah Hertens, bekend van Blind Getrouwd, is gespecialiseerd in koppels die samenwerken. Zij bekijkt vooral de verhoudingen binnen de duo’s. Mama Bahati is als ‘head of household’ van Zanziblue dan weer de persoon net achter de baas en is de organisatorische draaischijf.

De eigenaars van Zanziblue Cris en Cristina zijn een Roemeens koppel van origine en wonen in Zwitserland. Ze willen zich op andere projecten concentreren en zoeken daarom een management voor hun hotel. Cris werkte enkele jaren in Brussel en ontdekte er de werkkracht van de Belgen waardoor de keuze voor een Belgisch managerskoppel bewust gemaakt werd. Cris en Cristina hebben het finale oordeel over de uiteindelijke winnaar en laten zich adviseren door de Zanziraad.

Paradijs zoekt Personeel vanaf dinsdag 22 februari op dinsdag en donderdag om 20.35 uur bij VTM en ook op VTM GO.