Natasja Huvaere zag hoe ‘Zorgen voor mama’ haar leven veranderde: “Joost is een vriend voor het leven”

2024 staat voor Natasja Huvaere te boek als het jaar waarin ze stilaan weer wat licht aan het einde van die ellenlange tunnel vol financiële ellende zag. De Moorsleedse mama van drie ontroerde televisiekijkend Vlaanderen door in ‘Zorgen voor Mama’ haar emotionele verhaal te brengen. Iets wat haar een pak sympathie en steun opleverde. “Ik sta nu weer iets steviger in het leven”, zegt ze. “Maar helemaal zorgeloos zal ik nooit meer zijn.”

Met een brede glimlach zwaait Natasja Huvaere (42) de voordeur van haar bescheiden, maar knusse rijwoning in hartje Moorslede open. Wie haar niet kent, zou nooit durven opperen dat de alleenstaande mama van Faith (18), Aaron (17) en Colin (9) onder een schuldenberg van iets meer dan 38.000 euro gebukt gaat. Geldproblemen die er volledig buiten haar wil zijn gekomen. Natasja’s toenmalige partner had immers gok- en geldproblemen. “Hij gebruikte ons inkomen om zijn verslavingen te bekostigen en daardoor hadden we geen geld meer om onze leningen te betalen”, legt ze uit, gesteund door de Kortrijkse straathoekwerker Joost Bonte, een van de coaches van Zorgen voor mama.

Die schulden wist ze aanvankelijk af te lossen, maar sinds een zestal jaar zit Natasja in budgetbeheer bij het OCMW. “Daar werden mijn huur- en energiefacturen niet altijd even correct betaald, waardoor ik nu opnieuw in schuldbemiddeling zit.”

Met een totale schuld van 38.380,60 euro. Een goed jaar geleden sloeg ze een noodkreet in Zorgen voor mama en konden honderdduizenden Vlamingen volgen hoe Natasa elke dag opnieuw het beste van zichzelf gaf om haar kinderen een zo zorgeloos mogelijk bestaan te schenken. Iets wat ze tot op vandaag nog altijd doet.

“Hoe het met me gaat?”, herhaalt ze onze vraag. Natasja zwijgt even. “Redelijk goed, de ene dag al wat beter dan de andere. Ik zit intussen al een klein half jaar thuis, wegens gezondheidsredenen. Die hele Zorgen voor mama-periode heeft veel in gang gezet, maar vergde tegelijk heel veel van me. Zowel mentaal als fysiek. Dat heeft mijn lichaam me erg duidelijk gemaakt. Maar ik verlies de moed niet. Ik wil zo snel mogelijk weer aan de slag, laat dat duidelijk zijn.”

Hoe blik je nu terug op ‘Zorgen voor mama’?

“Met een zeer warm gevoel. Die mensen hebben me letterlijk en figuurlijk uit de put gehaald. Ik heb tot de dag van de eerste aflevering getwijfeld of mijn verhaal wel mocht uitgezonden worden, maar nu heb ik er geen seconde spijt van. De tsunami aan steun voelde zó warm aan. Eindelijk had ik nog eens het gevoel dat ik er niet alleen voor stond. Je kan niet geloven hoeveel die gedachte voor me betekend heeft.”

Het programma heeft een en ander in een stroomversnelling gebracht.

(knikt) “Mijn schulden werden eindelijk eens tot in het detail in kaart gebracht. En mijn goeie vriendin Nancy Meyfroidt heeft een crowdfunding opgestart om mijn schulden te kunnen wegwerken. Die loopt nog altijd en de teller staat nu op ruim 28.000 euro.”

Joost Bonte pikt in: “We zijn er nog niet, maar we zien nog elke dag donaties binnenkomen. Tijdens dit eindejaar zullen we de actie opnieuw wat boosten.”

Koester je de hoop dat je straks het volledige bedrag zal kunnen aflossen?

“Uiteraard, maar tegelijk boezemt die gedachte me ook wat angst in. Het huidige budgetbeheer zorgt voor wat structuur, ik weet waar ik aan toe ben. Als ik schuldenvrij ben, sta ik er opnieuw alleen voor. Maar die schone lei wil ik écht. Ik doe er alles aan om straks de resetknop te kunnen indrukken en mijn leven weer helemaal in eigen handen te nemen.”

Sta je nu sterker in je schoenen?

“Ergens wel. Al heb ik nog altijd amper zelfvertrouwen. Maar ik schaam me niet voor mijn situatie. Zo is ons wekelijks bezoekje aan de voedselbank in Roeselare routine geworden. Ik ben vooral blij dat we er terecht kunnen.”

Welke lessen trek je uit je deelname aan ‘Zorgen voor mama’?

“Dat ik meer aan mezelf moet denken en naar mijn lichaam moet luisteren. Daar ben ik me nu meer dan ooit van bewust. En dat mensen oprecht willen helpen. Ik word nog haast elke week ergens herkend. Dan vragen mensen me of ik Natasja van op televisie ben, waarna vrijwel altijd schouderklopjes volgen. Daar geneer ik me dan weer wél voor. (lacht) Er zijn ook nog steeds mensen die hier elke week met een voedingspakket voor de deur staan. Kevin en Marjolein van de buurtwinkel ’t Spendiege in Poperinge wonen in Moorslede en schenken me elke week vlees, brood en charcuterie. Anderen staan hier dan weer voor de deur met wasmiddel en andere huishoudproducten. Dergelijke gebaren maken een wereld van verschil.”

Die mensen ben je waarschijnlijk erg dankbaar.

“Moa vint. Je kan het je niet voorstellen. Dat is misschien nog het mooiste: aan Zorgen voor mama heb ik enkele mooie vriendschappen overgehouden.”

Met Joost als exponent.

(straalt) “Dat is mijne moat, hé. Ik zou Joost niet meer kunnen missen. Hij pept me op wanneer ik me wat minder voel en staat altijd voor me klaar.”

Joost knikt: “Ik heb het Natasja al honderd keer gezegd. Het programma is dan misschien voorbij, maar Joost zal er altijd zijn. Ik heb haar doodgraag. En als ik haar kan helpen, doe ik dat met veel plezier. Ze belt me regelmatig wanneer ze het bos door de administratieve bomen niet meer ziet. Dan schiet ik in actie.”

Natasja: “Als hij vrij is, komt Joost ook naar de verjaardagsfeestjes van mijn kinderen. Hij is altijd welkom. Joost is een vriend voor het leven.”

Waarom kan je het mensen in jouw situatie aanraden om bij ‘Zorgen voor mama’ aan te kloppen?

“Omdat hun aanpak wérkt. Zet je over de schroom en zoek hulp. Hun tips zijn goud waard.”

Joost: “Zoals Natasja zijn er ontelbaar veel mensen. Alleen blijven ze nog veel te vaak verborgen. En kunnen wij ze jammer genoeg niet allemaal helpen.”

Wat mogen we je wensen voor 2025, Natasja?

“Goh… Een rustig jaar, met een leuke job. En misschien eindelijk zich op een sociale woning waar ik een eigen kamer heb. Zodat ik niet langer in de zetel in de woonkamer hoef te slapen. Dat zou een prachtig geschenk zijn.”

