Naast Bart en Gloria vervult Maaike Cafmeyer mee dromen in ‘De droomfabriek’: “We hebben de hulp van kijkend Vlaanderen nodig”

Vanavond is het zover! Dan is er de langverwachte terugkeer van De droomfabriek. Naast Bart Peeters en Gloria Monserez mag actrice Maaike Cafmeyer op korte termijn ook mee wensen vervullen. En daarvoor heeft ze de hulp van Vlaanderen nodig. “Wat er allemaal werd binnen gestuurd, grenst aan de waanzin.”

Een kwarteeuw (!) na de laatste aflevering gaat vanavond een nieuwe reeks van De droomfabriek op antenne. Elke zaterdag maken Gloria Monserez live de dromen van heel Vlaanderen waar. Uit de duizenden inzendingen kozen ze de mooiste, mafste en meest hartverwarmende om waar te maken. Dat doen ze niet alleen, want elke week krijgen ze de hulp van een enthousiaste Maaike Cafmeyer. Zij zal op haar onnavolgbare manier oproepen van kijkers verwezenlijken waarbij de hulp van heel Vlaanderen nodig is.

“Zelf een droom insturen? Als kind was ik daar veel te verlegen voor!”

“Noem het gerust de kortetermijndromen”, glimlacht Maaike. “De mensen kunnen bellen tijdens het programma en dan kijken we welke we tijdens de aflevering zelf kunnen realiseren. Als pakweg een Jeffrey te weinig Instagram-likes heeft, kunnen we misschien iets voor hem betekenen. En we kijken ook of we een droom tegen de week erop kunnen realiseren, waarbij we dan inderdaad de hulp van kijkend Vlaanderen kunnen gebruiken.”

“Stress? Niet zozeer. Je hebt niets in de hand, je moet het op je laten afkomen. Ik weet wel dat wat er werd ingestuurd, grensde aan de waanzin. Zo is er een hele categorie van ‘ontmoetingen met Camille’. De makers hadden véél werk om te kiezen tussen alles wat binnenkwam.”

Verlegen

Maaike is fan van het eerste uur, maar zelf een droom insturen heeft ze nooit gedaan. “Nee, hoor. Daar was ik veel te verlegen voor. Ik durfde niet eens een gele briefkaart en postzegel halen in het postkantoor.” (lacht) “Stel dat ik het gedurfd had, had ik misschien iets ingestuurd in de richting van de cinema, pakweg een Hollywoodstudio ofzo bezoeken. Het is wel heel tof om nu aan de andere kant te zitten. Vooral omdat het opnieuw met Bart Peeters is. Is er iets dat die man nog niet gedaan heeft? Ik kan daar nog veel van leren, denk ik.”

Over de droom dat ze vandaag zou insturen, hoeft Maaike geen halve seconde na te denken. “Dat de oorlog in Oekraïne en Gaza mag stoppen. Meteen. Ik voel dat mijn kinderen en veel andere jonge gasten daar heel erg mee bezig zijn. En een persoonlijke droom? Goh, ik heb nooit een zotte fantasie gehad, genre van een toren springen met 67 katten of door de geluidsmuur vliegen met een vlieger van papier-maché. Mijn leven is soms al zot genoeg.” (lacht)

De droomfabriek: vanaf zaterdag 3 februari om 19.45 uur (deel 1) en om 20.30 uur (deel 2) op VRT 1 en VRT MAX.