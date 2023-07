Naam van nieuwe serie met Camille Dhont eindelijk bekend: “Milo, zoals mijn bijnaam vroeger op school”

Milo, dat is uiteindelijk de naam geworden van de nieuwe telenovelle van popster Camille Dhont (22). Dat er een serie met Camille in de hoofdrol op VTM zou komen, wisten we al veel langer. Maar de naam van het hoofdpersonage lag nog niet vast. “De fans hebben kunnen kiezen tussen drie van mijn favoriete namen Milo, Belle of Solange en uiteindelijk is het dus Milo geworden”, vertelt Camille uit Wevelgem trots. Vandaag gingen ook de opnames van start. Pas in 2024 zal de serie uitgezonden worden.

‘Milo’, dat is de naam van de nieuwe VTM-telenovelle met Camille Dhont in de hoofdrol. Kijkers en fans konden kiezen welke naam het hoofdpersonage en dus ook de serie zelf zouden krijgen. “Het ging tussen drie van mijn favoriete namen Milo, Belle of Solange. Uiteindelijk is het Milo geworden. Dat was vroeger mijn bijnaam op school. Ik had ooit Camille slordig geschreven, waardoor de ‘e’ op het einde op een ‘o’ leek. Sindsdien noemde iedereen mij dus Milo. En nu dus opnieuw.”

Camille Dhont samen met Katelijne Verbeke en Mathijs Scheepers, die haar oma en vader spelen in de telenovelle ‘Milo’ in het eerste decor van de reeks: de bakkerij van Milo’s vader Pol. © VTM

Het verhaal gaat over Milo, een bakkersdokter met een gouden stem. Ze woont samen met haar vader Pol (Mathijs Scheepers) en oma Alice (Katelijne Verbeke) in hun gezellige bakkerij. Milo heeft een diploma bedrijfsbeheer op zak, maar droomt van een carrière als popzangeres. Thuis is er geen plaats voor muziek en dus is ze verplicht om haar talent voor de buitenwereld te verbergen.

Start opnames

Op dinsdag 4 juli gingen de studio-opnames van de nieuwe serie ‘Milo’ van start op de set in Boortmeerbeek. Camille zal samen spelen met enkele gekende namen, zoals Katelijne Verbeke, Mathijs Scheepers, Sieg De Doncker en Karen Damen.

Camille samen op set met Mathias Mesmans, die Liam, de liefdesinteresse van Milo speelt. © VTM

Maar er speelt ook ander jong talent mee in de reeks zoals Emanoel Borges en Mathias Mesmans. Mathias zal Liam, de liefdesinteresse van Milo vertolken. Daarmee wordt dit zijn eerste langlopende rol in een televisieserie. Later dit jaar zullen de buitenopnames in Willebroek doorgaan. De nieuwe serie‘Milo’ zal in de loop van 2024 uitgezonden worden op VTM als opvolger van de telenovelle ‘Lisa’.