“Na The Voice wilde ik weer een tv-avontuur beleven”: Stavelenaar Wesley Ngoto (22) te zien in Lift You Up op VTM

Wesley Ngoto uit de IJzerstraat is op vrijdag 7 februari te zien in ‘Lift You Up’ op VTM. Wesley was eerder al finalist bij ‘The Voice van Vlaanderen’ en acteerde in de internationale Ketnetserie Hawa en Adam. “Ik ben heel blij met al die kansen”, zegt de 22-jarige student communicatie.

De bekendste inwoner van Stavele – hij woont samen met oma Gertrude, broer Ashton en zus Kendra – laat opnieuw van zich horen. Wesley Ngoto is vrijdagavond 7 februari aan het werk te zien in de nieuwste muzikale talentenjacht ‘Lift You Up’ op VTM. De inzet is een nummer uitbrengen met één van de vier straffe coaches van het programma: Metejoor, Laura Tesoro, Jasper Steverlinck of Bart Peeters.

TV-avontuur

“De opnames vonden in het najaar van 2024 plaats”, vertelt Wesley vanuit Parijs, waar hij nog tot zaterdag met vakantie is. “In de zomer van ’24 zag ik aankondiging van de inschrijvingen en de trailer van het programma op de Instagrampagina van VTM. Ik vond het een tof concept en ik heb me ingeschreven. Ik heb ‘The Voice’ gedaan en wilde nu nog eens een televisie-avontuur beleven. Ik stuurde mijn gezongen filmpje in en deed twee voorrondes. Ik kreeg telefoon dat ik mocht meedoen aan het programma toen ik op de luchthaven aan het wachten was op mijn vlucht naar Madrid, mijn vakantiebestemming. Ik was door het dolle heen. Er waren immers keiveel inschrijvingen. Die dag kreeg letterlijk én figuurlijk vleugels voor mij!”

“Ik blijf met de voetjes op de grond. Wat voor mij bestemd is, komt wel”

Hoe hij het er vrijdagavond van af brengt, mag Wesley uiteraard niet verklappen, maar het was wel opnieuw een fijne ervaring! “Ik zing ontzettend graag. Dit is opnieuw een kans die in mijn voordeel speelt omdat natuurlijk heel wat mensen uit de muziekwereld naar dit soort programma’s kijken. Je hoopt natuurlijk opgepikt te worden. Ik zou dat heel graag willen… Maar ik blijf met de voetjes op de grond. Wat voor mij bestemd is, komt wel”, zegt Wesley.

Stiller en trager

Wesley vertelt dat hij zich nog altijd goed voelt in het kleine landelijke Stavele. “In Stavele gaat alles wat stiller en trager”, glimlacht hij. “Ik ben hier op mijn gemak. De mooiste plek vind ik de IJzervallei. Zeker in de lente en de zomer is de natuur er prachtig. Ik wandel er of zit er een tijdje rond te kijken. Het brengt me tot rust. Transport is een nadeel als je in Stavele woont (glimlach). Gelukkig heb ik mijn eigen wagen. Mijn woonplaats is een aangenaam tegengewicht voor de veel drukkere stad Gent waar ik school loop.”