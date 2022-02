Na moestuinier wordt Wim Lybaert nu… visser

Op dinsdag 8 februari zien we hoe Wim Lybaert op een vissersboot stapt met topchef Sergio Herman. Binnenkort doet hij het vaker want de programmamaker werkt aan een reeks rond onze vissers.

Nu zijn ‘Columbus’ definitief op stal staat, is Wim Lybaert volop bezig met een nieuw programma voor Eén. Hij gaat een jaar op zee spenderen. Niet letterlijk, maar Wim wil wel een volwaardige visser worden. “Na Europa rond te reizen, zocht ik iets dichter bij huis en dichter bij mezelf ook”, aldus Wim. “Ik hou van de zee en vind het beroep van visser ongelooflijk fascinerend. Het is ook een van de oudste beroepen, én een van de meest eerlijke. Je kan je simpelweg niet verschuilen. De natuur is altijd sterker.”

In ‘Over de grens’ op VTM vanavond, stapt hij al op een vissersboot. Sergio Herman neemt hem immers mee naar Nederland, waar je niet naast de lekkernijen op zee kunt. Het gaat van Yerseke tot Rotterdam, naar Volendam, Den Helder en Waddeneiland Texel. In ‘Vrede op aarde’, het eindejaarsprogramma op Eén, verklapte Wim al dat de opnames moesten onderbroken worden, omdat hij positief testte op corona. “Daar baalde ik enorm van. Zeker omdat we eigenlijk al naar Zuid-Afrika zouden trekken eerst, maar dat plan werd geschrapt toen de omikron-variant daar uitbrak.”

Wim is volop aan het voorbereiden voor zijn nieuw programma. Wellicht verschijnt het pas volgend jaar op antenne.

‘Over de grens’, op dinsdag 8 februari om 20.35 uur op Eén.