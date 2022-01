Na een jaar staat het huis van Harry en Jerina nog altijd leeg

Zo’n jaar geleden besloot het bekende ‘Huis Gemaakt’-koppel Harry Descamps en Jerina Malfait om hun crowdfundingcenten dan toch niet te gebruiken om hun eigen gerenoveerde rijhuis aan het Volksplein in Kortrijk te kopen. Sindsdien staat het huis nog altijd leeg, want blijkbaar was de woning toch nog niet zo instapklaar als op tv te zien was.

Een Limburgs koppel werd uiteindelijk eigenaar van de woning, die het als investering kocht. “Voor de prijs die de eigenaar in gedachten heeft, evenveel als Harry en Jerina trouwens zouden betaald hebben mochten ze het gekocht hebben, zijn er nog te veel gebreken aan het huis”, aldus Maxim van Property Vastgoed.

Niet instapklaar

Zo blijkt onder anderen dat de elektriciteit nog niet conform is en de tuin stevig moet worden opgeknapt. Er is dus nog wat werk aan, dat begrepen de eigenaars. “Dit huis is echter momenteel niet hun hoogste prioriteit. Er is al veel gebeurd, maar die mensen wonen ook niet bij de deur, dus het sleept gewoon een beetje aan. Het is dus zeker niet onbewoonbaar, verre van, maar wij willen dat het instapklaar is voor we het online te koop aanbieden”, klinkt het bij de makelaar. “Het gaat over details, maar in die prijsklasse moeten die mankementen weggewerkt worden. We wachten trouwens nog op het EPB-verslag.”

Momenteel zijn bezoeken dus wel mogelijk, wat de afgelopen maanden ook al gebeurde. Maar daarbij wordt er steeds duidelijk gemaakt welke renovatiewerken nog zullen plaatsvinden. Dat Harry en Jerina destijds ervoor hebben gekozen om een ander huis te kopen, snapt Maxim: “Voor die prijs was het gewoon nog niet in orde én bovenal te klein voor hun gezin.”