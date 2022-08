Myriam Vandeweghe doet gooi naar de titel van Homo Universalis

Op zaterdag 27 augustus start het vijfde seizoen van Homo Universalis. Terwijl het vroeger een rubriek was in ‘Iedereen beroemd’ brengt Eén nu tien weken lang het format als een apart programma. Myriam Vandeweghe (60) uit Pittem is één van de kandidaten die zal strijden voor de eindzege.

“Al vier jaar lang volgde ik Homo Universalis en elke keer weer wist ik dat ik heel graag wou deelnemen. Telkens als ik de kandidaten de verschillende proeven zag doen, besefte ik dat dit echt iets voor mij is”, zegt Myriam enthousiast. “Een deelname was voor mij echter onmogelijk, want je moest in juli 17 volledige dagen vrij kunnen nemen. Het lukte niet om zoveel dagen na elkaar verlof te nemen op mijn werk. Toen ik vorig jaar in november met pensioen ging, twijfelde ik geen seconde om me in te schrijven. Ik wilde ook geen jaren meer wachten, want nu ben ik nog fit en gezond.”

Na een preselectie volgde voor Myriam het verlossende telefoontje. “Wie wilde deelnemen, moest een filmpje opsturen. Ik had iets voorbereid, maar toen ik startte met de opnames leek het me geen goed idee om me aan een script vast te houden. Ik wilde spontaan overkomen, wat volgens mij ook de reden is waarom ik geselecteerd raakte.”

Sfeer meteen goed

“Toen ik een eerste keer opgebeld werd, volgde een gesprek waarbij ik een goed gevoel aan overhield. Even later kreeg ik te horen dat ik erbij was. We kregen ook de contactgegevens van de andere deelnemers door, zodat we konden afspreken om te carpoolen naar Schelle. Dat is de plaats waar de opnames doorgaan. Wij hadden met het groepje West-Vlamingen al eens op voorhand afgesproken in Kortrijk voor een kennismaking. De sfeer zat er al meteen goed in en we vormden een hechte groep nog voor de opnames van start gingen.”

Myriam keek vooral uit naar de doe-proeven, die ze als haar sterkte beschouwt. “Ik ben van nature een bezige bij en ben altijd met van alles bezig. Ik doe fitness, spinning of spreek met anderen af voor een partijtje petanque. Tijdens de opnames leerden we trouwens ook van elkaar. De groep was zo verdeeld. Van jong tot oud, man of vrouw en van verschillende beroepen. Soms gaven we elkaar tips tijdens de korte voorbereiding.”

Unieke ervaring

“Uiteraard is het nog altijd een competitie, maar toch deed het telkens veel pijn als iemand het spel moest verlaten. In het begin is het even wennen aan de camera’s, maar tijdens de proeven ben je daar helemaal niet meer mee bezig. Focus is heel belangrijk. Het is ook niet de bedoeling om elke proef te winnen, je moest er gewoon voor zorgen dat je niet als laatste eindigde.”

Myriam zou zo weer opnieuw deelnemen aan het programma. “Het is een unieke ervaring. Ik heb nachten niet kunnen slapen, gewoon van het plezier om eraan terug te denken. Ik raad het iedereen aan. De sfeer is onbeschrijfelijk en het is verbazingwekkend hoe snel we een hechte groep geworden zijn. We spreken trouwens met een dertigtal leden binnenkort opnieuw af.”

Wie wil weten of Myriam ook effectief Homo Universalis geworden is, kan vanaf zaterdag 27 augustus wekelijks afstemmen op Eén om 20.25 uur.