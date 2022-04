Musicaltalent Louis Geldof (13) uit Oostkamp waagt zijn kans in ‘The Voice Kids’

Op vrijdag 15 april waagt de jonge Louis Geldof zijn kans tijdens de Blind Auditions van The Voice Kids. Hij brengt een ingetogen versie van ‘Ik Mis Je Zo’. Louis is niet aan zijn proefstuk toe, want regelmatig schittert hij – net als zijn broer en zus – in professionele musicals.

Voor veel kinderen is het een klein beetje sterven als ze op het podium van The Voice Kids stappen in de hoop dat er een professionele artiest zijn of haar stoel omdraait en hen mee opneemt in hun team. Louis Geldof (13) bleef zijn zenuwen echter wél de baas, met dank aan de nodige ervaring die hij al heeft. Net als zijn broer Lucas en zus Lente kreeg hij al vroeg de musicalmicrobe te pakken.

“Zingen is daarbij mijn sterkste punt”, aldus Louis. “Vorig jaar deed ik mee aan de zangwedstrijd Kids’ Talents, die ik ook nog eens won. Mensen die mij bezig zagen, spoorden mij aan om auditie te doen voor The Voice Kids. Twee weken voor de inschrijvingen afliepen, heb ik mij aangemeld.”

Meer leren

Ook audities doen is Louis niet vreemd. Hij doet dat regelmatig voor The Singing Factory en Deep Bridge, twee grote namen in de Belgische musicalsector. Zo was Louis vorige zomer te zien in ‘Het Geheim van Te Veel Torens’, geschreven en geregisseerd door Mark Tijsmans. En ook afgelopen najaar schitterde hij naast grote broer Lucas in de productie ‘Smike’ van The Singing Factory. Van papa Koen Geldof, radioloog aan het AZ Sint-Lucas, erfde hij dan weer de liefde voor het drummen.

Hoe zijn auditie in The Voice Kids afloopt, kan hij nog niet kwijt. Maar de leerling aan het Sint-Lodewijkscollege in Brugge kijkt alvast tevreden terug op zijn deelname. “Ik ben wel fan van Duncan Laurence en Metejoor, dus ik hoopte dat zij zich zouden omdraaien. Ik deed vooral mee in de hoop nog meer te kunnen leren op muzikaal vlak. Het heeft me nog meer aangespoord om te blijven zingen.”

Geen gemakkelijk nummer

Louis maakte wel een opvallende muziekkeuze. Hij zong ‘Ik Mis Je Zo’, origineel van Will Tura. “Ik koos voor de versie die UDO heeft gemaakt, omdat die beter aansluit bij mijn toonaard. Geen gemakkelijk nummer om te brengen, nee. Ook best een treurig nummer, maar ik zong het al eerder als eerbetoon voor mijn marraine, die kort voor de coronacrisis overleed. Toen ik op dat moment audities moest doen voor een musical, koos ik voor dat nummer. Nu wilde ik dat opnieuw brengen.”

(BVB)