Mollenvanger Marc Denys overschouwt alle kandidaten voor De Mol 2022

Een opticien, een accountmanager die in Barcelona woont, een student, een duo leerkrachten tot zelfs een boomchirurg: dit worden dit seizoen de ‘beste vrienden’ van Gilles De Coster. In een extra aflevering van Café De Mol konden we zondagavond kennismaken met de tien kandidaten die op de Canarische Eilanden het avontuur van hun leven gaan beleven.

Anke (32), rechercheur uit Mechelen

Anke heeft 7 jaar ervaring bij de recherche, de Mol kan maar beter uitkijken dus! Of is ze zelf de Mol? Anke lijkt mij de ideale Molverdachte, want we hoorden van Gilles dat Anke het snel op haar heupen krijgt van traagheid en/of lanterfanten. Dat wordt leuk!

Nele (47), leerkracht uit Melsele

Nele is leerkracht in het zesde leerjaar en zegt van zichzelf dat ze ‘loemp’ oftewel onhandig is. Direct al een ideaal excuus voor Molgedrag dus… Nele houdt van het stevige gitaarwerk (lees: Metallica en Rammstein), dat wordt een leuke playlist voor in de wagen.

Uma (26), leerkracht uit Kortrijk

Uma is lerares Engels, muziek en godsdienst. Al moet ze voor dat laatste vak nog de zegen krijgen van de bisschop. Hopelijk vergeet ze dit niet tijdig aan te vragen, want Uma heeft last van uitstelgedrag.

Gretel (51), opticien uit Damme

Gretel is de oudste kandidate van dit seizoen, maar weet op sportief vlak haar vrouwtje te staan. Ze is opticien in Damme en afkomstig uit Aalst. Gretel is lid van een fietsclub en houdt van joggen. Maar liefst niet in een donker bos, want daar staat Gretel doodsangsten uit. Hopelijk brengt dit de makers van De Mol niet op ideeën…

Emmanuelle (35), receptioniste uit Genk

Emanuelle (Manu voor de vrienden) is afkomstig van Rio de Janeiro (Brazilië) en woont nu samen met haar man en drie kinderen in het mooie Genk. Manu (zo mag ik haar al noemen) beheerst het talent van de stralende glimlach en ooit wil ze een reisagentschap beginnen.

Yens (27), accountmanager uit Barcelona

Komt de Mol dit seizoen, na Lennart vorig jaar, terug uit de stille Kempen? Yens woont en werkt intussen in Barcelona, maar zijn hart ligt in Westerlo. Yens is naar eigen zeggen een vreselijke danser. Zelfs op technofeestjes kijken mensen raar naar hem. Hij wil ooit met zijn achtergrond van kunstgeschiedenis een kunstgalerij openen.

Bert (45), boomverzorger uit Kasterlee

Momenteel werkt Bert als boomverzorger, maar deze wereldreiziger heeft al duizend-en-één levens achter de rug. Bert studeerde filosofie, speelde didgeridoo op de plaat van een Nepalese band, reisde met de motor door Europa, woonde een tijdje in een bos, stond als model (anagram voor… de Mol?) op de catwalk in Parijs en draaide ooit een DJ-set op Pukkelpop.

Philippe (34 jaar), kinesist uit Vrasene

De start van het vorig seizoen groeide uit tot een grote teleurstelling voor Philippe. Hij was immers één van de gemaskerde aanvallers in het maïsveld in Liedekerke. Hij moest daar nipt de duimen leggen voor Kortrijkzaan Noah. En dit jaar krijgt de kinesist, met een passie voor paarden, een herkansing. Ik ben eens benieuwd welke West-Vlaming hij straks het meest in de gaten zal houden.

Sven (30 jaar), copywriter uit Denderleeuw

Sven werkt voor een reclamebureau en is een echte dierenvriend. In zijn tuin staan alpaca’s, ezeltjes, varkens en hij heeft ook cavia’s. Er is maar één iets dat deze creatieveling kan afschrikken en dat zijn clowns. Zou hij op te jonge leeftijd naar ‘It’, de verfilming van het beroemde boek van Stephen King, gekeken hebben? We gaan het ongetwijfeld nog horen.

Toon (19 jaar), student uit Vorselaar

Benjamin van de groep en hij vierde zijn negentiende verjaardag op Lanzarote. Deze guitige spreeuw is een echte scoutsman. Ooit wil hij filmregisseur worden, maar voor hij Hollywood onveilig maakt, waagt hij zich eerst aan een lerarenopleiding en… dit molavontuur.

Samengesteld beeld

Gilles De Coster ontsluierde ook het geheim achter het mysterieuze gezicht uit de trailer. Dit wist hij ons te vertellen: “Het is een samengesteld beeld van alle kandidaten van dit seizoen. Wanneer er een afvaller is, gaan we er telkens één gezicht uithalen. Zo krijg je elke week een nieuw gezicht, dat in Café de Mol bekend zal gemaakt worden. Zo ga je, naarmate de reeks vordert, de Mol steeds duidelijker zien.” Spannend!

Vanaf volgende week duimen we allemaal voor de twee West-Vlaamse dames Uma en Gretel.

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys