Mollenvanger Marc Denys in het spoor van Mol Lancelot

De finale van De Mol komt in zicht. Zondag komen we eindelijk te weten wie ons al wekenlang heeft misleid. Comfort, Toos en Lancelot nemen het dan tegen elkaar op in een ongetwijfeld superspannende finale.

Gilles De Coster zal ons trakteren op een onvergetelijke avond en dankzij jullie mollenvanger weten jullie alvast wie de saboteur is en ook waar hij toesloeg! Het is te zeggen: ik probeer zijn avontuur te reconstrueren!

Aflevering 1 – Inschatten 60 minuten (mollen met de vlam in de pijp)

Tijdens de eerste aflevering kregen we al een voorsmaakje van hoe brutaal de Mol dit seizoen te werk ging. Zonder blikken of blozen liet Lancelot, samen met Ruben, de tragere kandidaten Samya en Conny achter zich. Haast en spoed is zelden goed en ze komen daardoor veel te vroeg aan bij Gilles De Coster.

Het opzet van de opdracht was dat de acht kandidaten samen beslisten wie van het duo Lieselot en Toos de vrijstelling in de wacht sleepte na hun onderling schietduel. Afdrukken buiten de marge van twee minuten betekende dat er geen geld zou worden verdiend.

In plaats van te overleggen met de andere groep, drukte Lancelot bijna onmiddellijk af, veel te vroeg natuurlijk! Lancelot kwam zo vanaf de start uitdrukkelijk in beeld, een beetje haaks op vorig seizoen waar de Mol in het begin zich wat verstopte achter andere kandidaten die al dan niet bewust fouten maakten.

Aflevering 2 – gestolen inboedel in de trein (de onmogelijke opdracht)

Na de eerste aflevering bombardeerde tv-kijkend Vlaanderen de vastgoedmakelaar uit Antwerpen, samen met Ruben, tot een van de hoofdverdachten, dus was het hoog tijd voor Lancelot om eventjes gas terug te nemen. Tijdens de treinopdracht deed de gekalmeerde cowboy zijn best, hij koos terecht de glazen vaas en hij gooide de lamp net niet ver genoeg, maar deze opdracht was eigenlijk gedoemd om te mislukken.

Vooral het beeld van hoe hij die cocktail, een vol glas bloody mary, in één haal soldaat maakte, bleef bij. Tijdens de derde opdracht, de Navy SEALs-opdracht met de strenge drill-sergeant en de geschilde aardappelen, hield Lancelot zich eveneens koest en het resultaat was ernaar. De dolenthousiaste groep sportte maar liefst 4.900 euro bij elkaar. De Mol zag het met lede ogen aan, zijn wraak zou zoet zijn.

Aflevering 3 – Kamer 110 (de leukste opdracht van dit seizoen)

Mijn favoriete opdracht van dit elfde seizoen: kamer 110! De acht resterende kandidaten vormden vier duo’s die overnachtten in hun motelkamer. Bij aankomst in de kamer merkten ze een scherm en een rode drukknop op. In de naburige kamer 110 moesten ze zijn! Er viel daar een smak geld te verdienen (5.000 euro).

Slechts één duo zou zich kunnen bevrijden uit haar kamer om het volledige geheim van kamer 110 te ontdekken. Daarom blokkeerden de duo’s elkaar onophoudelijk door na een minuut op een rode knop te drukken, waardoor niemand uit z’n kamer kon ontsnappen.

Het vertrouwen was totaal zoek, maar eigenlijk rekende de Mol erop dat het duo dat er wel in zou slagen, zou opteren voor de vrijstellingen. Lancelot wilde zelfs niet eens onderhandelen en zijn mening over Toos (wat een focus heeft die kerel) was duidelijk: ‘De Chinese Muur is er niks tegen’. De opdracht kreeg tijdens het verloop zelfs nog een nieuwe twist: bij de honderdste druk op de knop, ging het laatste kwartier van het spel in.

Hoe vaker je als duo op de rode knop drukte, hoe kleiner de kans bleek dat jouw deur zou opengaan. De vingers van Conny en Thomas deden waarschijnlijk al pijn (47 keer gedrukt) en het duo Comfort en Lancelot verspeelden duidelijk ook al hun kansen (35 keer gedrukt). Ging hier het lampje voor de eerste keer fel branden bij de gynaecoloog uit Jette? Ondertussen was Lancelot gerust in een goede afloop, het winnend duo zou zeker voor de vrijstellingen gaan.

‘Het kan verkeren’, wist Bredero al… Hier werd de Mol voor de eerste keer gesaboteerd door een fanatieke kandidate met een eigen willetje, namelijk Lieselot, die geen zin meer had in een persoonlijk voordeel. Toos weigerde vervolgens ook mee te werken aan het vooraf uitgedokterde plannetje van de Mol. De situatie was als volgt: als beide vrijstellingen werden genomen (de meest logische beslissing) leverde de opdracht 0 euro op voor de pot.

Slechts één vrijstelling nemen bracht maar liefst 5.000 euro op. Toos koos er verrassend voor om ook geen persoonlijk voordeel te nemen. Een, op het eerste gezicht, bizar besluit, maar zo bleef hij verdacht voor de medekandidaten en misschien begon er ook bij hem al een lampje te branden wie de echte saboteur was in het gezelschap. Een magistrale opdracht eindigde met 2.000 voor de pot, Toos die 3.000 euro liet liggen en dus opviel en tandengeknars bij Lancelot.

Aflevering 4 – Tuscon Today / Nucleaire explosie (de grote ontnuchtering)

Toegegeven, de opdracht met die krant en het vermijden van de nucleaire explosie stak tamelijk ingewikkeld in elkaar. De zeven kandidaten kregen een uur de tijd om een ontploffing te voorkomen op een oude nucleaire basis of juist wel een explosie te veroorzaken als ze voor pasvragen gingen. Alleen de vijf kandidaten die vooraf een bordje met een bestaande radioactieve stof namen, mochten naar binnen om hun geluk te beproeven.

Na het herbekijken van deze aflevering valt pas op hoe traag Lancelot aan zijn opdracht begon om ten slotte voor het bordje van het niet-bestaand element Cevium te kiezen. Lancelot wou niet ondergronds! De pech voor hem was dat Lieselot ook bovengronds bleef. De clou van het verhaal was dat de kandidaten ondergronds elkaar eigenlijk volledig moesten vertrouwen om iets in de wacht te slepen en bleek natuurlijk ijdele hoop.

Het bovengrondse team kwam aan zet en hier botste Lancelot tegen een muur. Op papier leek het vooraf dan misschien wel een uitgemaakte zaak dat de twee kandidaten die al die tijd langs de kant stonden voor de pasvragen zouden opteren.

Lieselot bleef echter opnieuw haar onwrikbare zelve, ze weigerde! Lancelot stond met de rug tegen de muur en incasseerde dik tegen zijn zin de 5.000 euro voor zoveel altruïsme. Tijdens het hele seizoen kwam slecht één keer een ‘Dagboek van de Mol’, net in deze aflevering. We hoorden de Mol klagen dat deze groep anders dan anders in elkaar steekt, in feite had hij het over Lieselot, de slagersvrouw van Rollegem-Kapelle.

Aflevering 5, 6 en 7 – De rem gaat er af; Lancelot molt naar hartenlust

Vanaf de vijfde aflevering hield de vastgoedmakelaar zich niet langer in. De Antwerpenaar beweerde van zichzelf over een bovengemiddelde filmkennis te beschikken, maar hij kende Sigourney Weaver niet. Hij zorgde dát Lieselot de lage hoepel oversloeg met de drone en vond samen met Thomas de instructies van Comfort wel erg duidelijk, terwijl ze niet eens vloog. Tijdens de winkelopdracht miste Lancelot de kans op 1.000 euro (de rode doos cornflakes) en als straf moest hij direct de winkel verlaten.

Tijdens de zesde aflevering sprong vooral de aparte manier van lesgeven door Lancelot in het oog. Veel chaos en beweging en op het eind nul euro verdiend, zo kennen we hem. Het spel met de mysterieuze taxichauffeur zal wel op het einde volledig uit de doeken worden gedaan, maar het feit is dat er niet veel geld werd verdiend.

Tijdens de afsluitende busopdracht gaven Thomas en Lancelot de foute naam door, wat veel tijd kostte. De stress en het onderlinge wantrouwen zorgde er uiteindelijk voor dat de verkeerde kleur van draad gekozen werd (geel i.p.v. groen) en de bom ontplofte.

Afgelopen zondag tijdens de zevende aflevering zat Lancelot tijdens de eerste opdracht in de postkoets. Het betekende een zwarte dag voor de pot. Werkelijk niets lukte en al zijn keuzes bleken de verkeerde. Tijdens de rechtstreekse, onderlinge schietduels verloor Lancelot onmiddellijk op een nogal onhandige manier van Ruben. Zo ging er 3.000 euro, het hoogste bedrag, dat op zijn hoofd stond, al direct verloren. Toeval?

Om te eindigen: ook voor Lancelot petje af (lees: cowboyhoedje af) om zo gedurfd dit seizoen de saboteur van dienst te willen zijn. Deze cowboy had het allemaal. Respect voor zoveel stressbestendigheid, lef, gevoel voor humor en mensenkennis.

PS: En nu maar hopen dat ik over deze laatste eigenschap ook in voldoende mate beschik.

Zondag weten we het, tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys