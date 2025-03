Mollenvanger Marc Denys heeft zes tips voor het vinden van de Mol

Vanaf zondag kunnen we opnieuw massaal gaan speuren naar de Mol. Daarom lijst ik alvast enkele tips op voor een succesvolle vangst.

De Mol belooft onheil, maar ik kan u geruststellen. Het dertiende seizoen, tien kandidaten en slechts zes tips zullen al volstaan om onze speurtocht naar de saboteur tot een goed einde te brengen. Veel leesplezier!

Tip 1: laat je niet foppen door de montage

Het succes van ‘De Mol’ is mede te danken aan Gilles’ coole manier van presenteren, maar ook de makers zijn er één uit de duizend. Op allerlei manieren proberen ze de Mol (zeker in het begin van de reeks) buiten beeld te houden. Kandidaten die tijdens de eerste opdrachten uitblinken in negatieve zin en opvallende fouten maken, vallen direct op bij de kijker. Vaak is dit een aanwijzing dat ze NIET de Mol zijn.

Tip 2: het gezond boerenverstand: wat zou jij doen?

De afgelopen molseizoenen leerden me dat een beetje logisch nadenken nog altijd de beste leidraad is om de saboteur tijdig te ontmaskeren. Vraag je bij iedere opdracht simpelweg af wat jij als Molletje (of als kandidaat) zou doen. Bij het splitsen van de groep: in welk team zou jij willen terechtkomen? Wat is de sleutelpositie die beslist of er veel of weinig geld wordt verdiend? Pas deze tip toe bij iedere opdracht en je komt al heel ver.

Tip 3: iedereen doet (af en toe) verdacht

Eigenlijk saboteren de deelnemers allemaal (al dan niet bewust). Door zichzelf verdacht te maken bij andere kandidaten proberen ze hun tegenspelers op een dwaalspoor te zetten. Het helpt hen om dichter bij de finale, de geldpot en de ontmaskering van de échte Mol te komen. Denk ook nog eens terug aan het seizoen in Duitsland, waar Philippe zo aan het klungelen sloeg, dat alle kandidaten de docent marketing als Mol zagen. Tot net voor de finale. Of vorig seizoen bij Michaël, de sympathieke boomverzorger. De grootste valkuil voor een mollenvanger is tunnelvisie. Je hebt een hoofdverdachte in het vizier (de klungelende kandidaat van in het begin) en werkelijk alle beelden lijken opeens naar deze kandidaat te verwijzen. Tunnelvisie heeft ook al veel kandidaten de das omgedaan, je bent gewaarschuwd!

Tip 4: wie haalt het geld binnen?

Een kandidaat die zich volledig (en succesvol) inzet om elke opdracht te doen slagen, mag u zonder verpinken schrappen van het verdachtenlijstje. Iemand die weinig geld wint, verdient zeker een plekje op uw verdachtenlijstje. Natuurlijk weet de Mol dat ook. Om niet op te vallen zal hij af en toe wel geld verzamelen, maar meestal zorgt hij ervoor dat dit geld later op één of andere manier opnieuw verdwijnt. Ideaal zijn de opdrachten waar de schuld voor het falen van een opdracht op meerdere personen kan geschoven worden. Denk bv. aan Senne vorig seizoen tijdens het karten. De groep liep een pak geld mis en onze besnorde held stak de schuld op de gebrekkige communicatie van zijn medekandidaten.

Tip 5: dubbelcheck of er niemand uit de Kempen komt…

Molletjes Alina (Griekenland 2020), Lennart (Duitsland 2021) en Senne (Italië 2024) hebben één iets zeker gemeen met elkaar: het zijn Kempenaars. Vlotte, leuke mensen die met al hun charmes snel een groep kunnen inpakken. Dit seizoen géén Kempenaars aan de start, wel een kandidaat uit het Hageland. De wandelaars of fietsers onder ons weten dat de vlakke Kempen overgaan in het heuvelachtige Hageland. Een absolute aanrader. Na het zien van de korte voorstelling en het herlezen van deze 6 tips schuif ik Els, de klinisch onderzoeker uit Gelrode bij Aarschot, voorlopig naar voor als de persoon die ik het meest in de gaten zal houden.

Tip 6: deze mag u alvast afvinken

Als lezer van KW heeft u altijd een voetje voor, ook tijdens het speuren naar de Mol. De saboteur zal ons ook dit seizoen wekenlang proberen de loef af te steken, maar vroeg of laat hebben we hem of haar te pakken, beloofd! Lees zeker nog eens alle info over de 10 kandidaten en ik wens u alvast heel veel kijk, lees- en speurplezier! Dikke duim.

Tot ‘Ollemolle Mol’!

Mollengroetjes,

Marc Denys