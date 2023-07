Molenaarster uit Ruiselede te zien in ‘Met vier in bed’: “Ver buiten mijn comfortzone”

Vanaf maandag 31 juli is Susy Wieme uit Deerlijk met haar dochter Yana te zien in het populaire VTM-programma Met vier in bed. De voormalige kapster, die intussen een volwaardig diploma als molenaar op zak heeft, runt al een paar jaar een bed & breakfast bij de Knokmolen. “Ik heb er veel uit geleerd.”

De Knokmolen is al bijna 200 jaar een bekende bezienswaardigheid in Ruiselede. Vandaag is de goed onderhouden molen eigendom van Susy Wieme (49), die 28 jaar lang in Deinze een kapsalon runde. Het gebouw kent inmiddels geen geheimen meer voor haar. “De molen was actief tot 1986. Mijn vader (Roland Wieme, red.) was een groot molenliefhebber en daardoor bevriend geraakt met de vorige molenaar. Als aannemer richtte hij een eigen bedrijf op, Molenbouw Wieme, en hij was in 1977 ook een van de eersten die een officiële molenaarscursus volgde.”

Haar broer Kris stapte mee in de zaak en ook Susy raakte steeds meer gefascineerd door de molenaarswereld. “Mijn vader was lid van elk mogelijke molenaarsvereniging, dus als we op vakantie gingen, was dat een uitstap naar andere molens.” Toen de voormalige eigenaar van de Knokmolen in 1988 stierf, bleef vader Roland trouw op post. In 2002 verkocht de weduwe van de molenaar de site aan de familie Wieme-De Decker.

Mannenwereldje

Zelf heeft Susy ook een molenaarsdiploma op zak. “Officieel heb je dat niet nodig als je een molen privé uitbaat, maar ik wilde weten hoe zo’n molen écht in elkaar steekt. De molenaarswereld is bovendien nogal een mannenwereldje, dus heb ik dat diploma eerlijkheidshalve ook gehaald om me te bewijzen, zelfs al vond mijn vader dat niet zozeer nodig.” Al is er ook een andere kant aan het verhaal. “Mijn dochter Yana (Susy heeft nog een dochter, Zara, red.) is ook door de microbe gebeten, dus toen ze 18 jaar werd, deed ik haar een molenaarscursus cadeau. Ze spoorde mij aan om mee te doen, ook al omdat ze nog geen rijbewijs had en ze heel Vlaanderen moest doorkruisen”, grijnst Susy.

Valse start

Aan de voet van de Knokmolen vind je sinds 2019 een heuse bed & breakfast, dat de naam ’t Molenerf kreeg. “We hebben drie kamers, waaronder één luxekamer. We krijgen mensen uit de buurt over de vloer, maar evengoed Britten en zelfs Amerikanen. De molen trekt enorm aan, ook voor toevallige passanten die ons zo leren kennen. Veel wandelaars en fietsers komen hier terecht, terwijl buitenlandse gasten onze B&B gebruiken als uitvalsbasis om de kust, Brugge, de Westhoek of Gent te verkennen. We zijn daarvoor ook ideaal gelegen.”

Ondanks alle moeite kende de B&B eerder een valse start. De zaak moest na drie maanden alweer dicht door de coronacrisis. Datzelfde jaar werden Susy en haar gezin ook ziek, en overleed haar vader zelfs aan corona. “Eigenlijk zijn we pas écht van start kunnen gaan in mei 2021. Je kan hier overigens niet alleen blijven slapen, maar ook komen ontbijten. En wie dat wil, kan ook de molen bezoeken.”

Twijfels

Een tijd geleden kreeg Susy telefoon van het productieteam van het VTM-programma Met vier in bed. In dat programma gaan vier B&B-uitbaters op bezoek bij elkaar, waarbij ze elke avond hun ongezouten mening mogen geven in de vorm van punten. Dat kan gaan over het ontbijt tot hygiëne en de verschillende troeven van de B&B.

“Toen ze het mij vroegen, zag ik dat niet zitten”, bekent Susy. “Ik ben het zo gewoon om zelf alle touwtjes in handen te hebben dat ik geweigerd heb. Een tijd later belden ze me terug omdat ze me er toch erg graag bij wilden, dus ben ik rond de tafel gaan zitten met mijn gezin en mijn beste vriendin, die mij gerust stelden. Het was uiteindelijk mijn dochter die mij overhaalde en mee wilde doen. Mijn man (Carl De Decker, die mee in het molenbedrijf van zijn schoonvader werkt, red.) koos ervoor om buiten beeld te blijven.”

Vrienden

Susy en Yana mogen de gasten op de laatste dag van de week verwelkomen. “Ze waren aangenaam verrast door de locatie. We hebben onder andere samen dierenvoeding gemalen.”

Hoe het afloopt, kan Susy uiteraard nog niet kwijt, maar ze heeft geen spijt van haar deelname. “Ik was bijzonder gestresseerd omdat dit erg buiten mijn comfortzone lag, maar alles is heel goed meegevallen. Ik kom niet uit de horecawereld, dus ik heb veel dingen geleerd. Maar het belangrijkste is dat we er ook enkele goeie vrienden aan overgehouden hebben. We horen elkaar bijna elke dag via WhatsApp. Ik ben alvast heel benieuwd hoe het straks in beeld wordt gebracht!”

‘Met vier in bed’, van maandag tot donderdag om 21.15 uur bij VTM.