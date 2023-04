Moeder en dochter gaan voor B&B en kangoeroewoning in Brugge: “Blind Gekocht was onze enige kans”

Christine Mahieu (70) en dochter Lien Depoorter (36) uit Brugge duiken vanaf donderdag 20 april op in het Play4-programma Blind Gekocht. De twee wilden heel graag hun gezamenlijke droom gerealiseerd zien: een eigen B&B, mét een kangoeroewoning. “Geen haar op ons hoofd dat dacht dat we erbij zouden zijn.”

Het concept van het televisieprogramma Blind Gekocht mag dan wel al een paar jaar ingeburgerd zijn, toch is het nog altijd griezelig om je vertrouwen én zuurverdiende spaarcenten in handen te geven van enkele experten, die voor jou op zoek gaan naar de perfecte woning. Ook dit seizoen zorgt het bij meerdere kandidaten voor zweethandjes, zowel op voorhand als nadien. Ook Christine Mahieu en dochter Lien Depoorter uit Brugge waagden de sprong.

Christine, die jarenlang als leerkracht plastische opvoeding gaf, had samen met Lien een haast onbereikbare droom: een eigen bed & breakfast runnen vanuit een kangoeroewoning. Naast een aparte woning voor zowel moeder als dochter, wilden ze oorspronkelijk dus ook minstens twee gastenkamers met eigen sanitair en een gemeenschappelijke ruimte met kitchenette. Daarvoor konden ze een budget van 640.000 euro vrijmaken. Een stevig bedrag, maar in de huidige woningmarkt allerminst een sinecure.

Lien: “Ik deed al wat ervaring op in de horeca.” © Play4

Locatie, locatie, locatie

“Maar de locatie was zowat het allerbelangrijkste”, weet Lien, die werkt als eventcoördinator bij de Vlaamse overheid. “Omdat we wisten dat het niet makkelijk zou worden, gaven we ook aan dat in de buurt van Kortrijk of Gent ook een optie was. Zolang het maar dicht bij het station en het centrum gelegen was. Maar daar zijn we snel op teruggekomen. We wonen heel graag in Brugge. En daar zouden we het liefst blijven.”

Op eigen houtje een gepaste woning vinden van die grootteorde, was zo goed als onmogelijk, zo bleek. “We hadden al een pand of twee bekeken, maar hadden weinig tot geen hoop dat we iets geschikt zouden vinden. Blind Gekocht was eigenlijk de enige kans op onze grote droom. Want de woning moest ook zo goed als af zijn: zelf verbouwingen uitvoeren zagen we niet zitten. Vorig jaar was mijn moeder blijkbaar net te laat om zich in te schrijven. We hebben het dit seizoen opnieuw geprobeerd, maar dan samen. Maar geen haar op ons hoofd dat dacht dat we erbij zouden zijn.”

Zowel Christine als Lien waren erg verrast: “Nooit gedacht dat we er bij zouden zijn.” © Play4

Tot Jani, presentator van dienst, dus voor de deur stond. “Compleet onverwacht. Er was ons gezegd dat ze nog zouden langskomen voor een allerlaatste interviewtje, maar dat hij er opeens stond was een complete verrassing. Het heeft ook nog lang geduurd vooraleer het doordrong. Het voelde allemaal erg onwezenlijk aan.”

Ervaring in hotel

De grote droom om samen een B&B uit te baten komt niet uit de lucht vallen.

“Mijn moeder organiseert graag ontbijtjes voor vrienden en familie, en zelf heb ik ook ervaring in de sector. Ik werkte bij de jeugddienst van Brugge toen dat idee voor een B&B weer kwam bovendrijven. Ik was wel voor het idee gewonnen, maar wilde eerst een paar jaar ervaring opdoen, dus werkte ik een tweetal jaar in hotels in Brugge. Maar toen alles stilviel door corona, moest ik de switch maken naar iets anders en ging ik voor mijn huidige job – die ik trouwens niet wil opgeven. Maar dat idee van een B&B hebben we niet losgelaten.”

“We wisten ook wat we wilden qua interieur. Terwijl ik meer neig naar modern Scandinavisch, is mijn moeder verzot op strak Japans. Maar we vinden elkaars stijl wel mooi, dus was dat geen breekpunt. We wisten dat we daarin wel zouden overeenkomen.”

‘Oh, dit!’

“Meer nog: we hadden zelfs al een hele tijd een naam in gedachten voor onze B&B: ‘ODIT’. Dat is eigenlijk hetzelfde als ‘oh, dit!’, als je een pareltje ontdekt. Want we willen ons wel onderscheiden van andere B&B’s. Niet alleen qua stijl van interieur, maar we willen ook het verschil maken door in te zetten op een lokaal verhaal. Het bad- en bedlinnen willen we zoeken in de streek, en voor het ontbijt willen we met lokale producten werken.”

“We hebben niet zozeer een specifieke doelgroep waarop we mikken. Het hoeft dus heus niet alleen de klassieke toerist te zijn, die de streek wil verkennen. Iedereen is welkom, jong en oud.”

Hoe het avontuur precies verloopt, zien we de komende weken op Play4. Veel kunnen Christine en Lien er dus nog niet over kwijt. “Maar we zijn tevreden met het resultaat. Het is wel spannend om te zien hoe we straks overkomen op tv, maar dat was nooit hetgene waarmee we bezig waren. We wilden vooral onze droom gerealiseerd zien.”

Blind Gekocht, elke donderdagavond op Play4.