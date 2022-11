Mo how zeg! Bevergem opnieuw te zien op VRT MAX

Naar aanleiding van de 25ste verjaardag van Canvas, laat de zender via VRT MAX nog eens de reeks Bevergem op de wereld los. En maar goed ook, want indertijd hebben we ‘nohal een schete gelachn’.

Waar de reeks ‘Eigen kweek’ voor het eerst West-Vlaamse fictie écht op de kaart zette, deed ‘Bevergem’ er in 2015 nog een schep bovenop. In de serie volgden we Freddy De Vadder, die in een loft boven de kringwinkel in het landelijke Bevergem ging wonen. De mensen daar bleken al snel even bizar en excentriek te zijn als Freddy, alleen deden ze heel hard hun best om een facade op te houden.

De reeks werd geschreven door Bart Vanneste, die tot dan zijn alter ego Freddy De Vadder op het podium bracht, samen met Wannes Cappelle en Dries Heyneman die ook een rol speelden in ‘Bevergem’. Ook Gilles Coulier schreef mee en regisseerde ook de reeks. Het gaf zijn productiehuis, dat hij had opgericht met Gilles De Schryver, vleugels.

Kijkcijfertopper

De twee trommelden al hun comedyvrienden op, met zorgde voor een indrukwekkende cast, van Maaike Cafmeyer tot Wim Willaert en Sebastien Dewaele. Het was ook de eerste keer dat het grote publiek kennis maakte met Dries Heyneman, Isabelle Van Hecke en Zouzou Ben Chikha, die een onvergetelijke rol neerzetten.

Freddy De Vadder werd ineens wereldberoemd in Vlaanderen. © VRT

De reeks werd een instanthit. De eerste aflevering haalde bijna 800.000 kijkers, wat gigantisch was naar Canvas-normen. Tal van hilarische quotes uit de reeks werden al even snel opgepikt en het onbekende woord ‘nurfen’ schopte het zelfs tot het meest gezochte woord op Google dat jaar, en dat in amper een paar maanden tijd.

Naar aanleiding van de 25ste verjaardag van Canvas, is de reeks opnieuw integraal te zien via VRT MAX. Eerder was ‘Bevergem’ ook al te zien op Netflix.