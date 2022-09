MMI Kortemark zet leerling Seth in de kijker: “Plots dook hij op in Eén-reeks Chantal”

Het is dezer dagen hét gespreksonderwerp op de speelplaats van het Margareta-Maria Instituut (MMI) in Kortemark. Leerling Seth Deconinck (15) uit Houthulst dook plots op in de Eén-serie Chantal als zoon van de burgemeester.

Bij het onthaal van de school kunnen ze best wel lachen om de stunt van Seth. “Hij had niemand verteld over zijn rol in de serie Chantal. Uiteraard was hij maandag hét gespreksonderwerp op de speelplaats.”

Seth mocht in de huid van Wibe kruipen, de zoon van de burgemeester van Loveringem die zijn vaders geld ongevraagd had gebruikt voor een transactie en waarover hij werd ondervraagd door de politie.

“Ik speelde al eens een gastrol in de Buurtpolitie en in een paar reclamespots”, laat Seth weten. “Via dictielessen in Ieper en Langemark kreeg ik de acteerkriebels te pakken. Toen ik zag dat ze een acteur zochten voor Chantal ging ik er voor. Ik haalde het uiteindelijk van veertien andere kandidaten. Het was een leuke ervaring.” (GUS)