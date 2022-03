Mivan Interieur in laatste aflevering van Andermans Zaken: “Mijn vrouw heeft een andere man gekregen”

Het overlijden van stichter Chris Vanheste sloeg in 2017 in als een bom bij het familiebedrijf Mivan. Zoon Jelle nam de zaak over, maar liep tegen zijn eigen limieten aan. “We hadden werk genoeg, maar de angst om zonder te vallen verlamde me. We namen alles aan, waardoor we op de duur niets anders deden dan werken en we er eigenlijk nauwelijks iets aan verdienden.” De passage van Kamal was niet zonder resultaat. “Ik heb een andere man gekregen”, zegt echtgenote Heleen.

De achtste en laatste aflevering van Andermans Zaken dit seizoen is wat atypisch en ook erg emotioneel. Het seizoen startte in Sint-Eloois-Winkel, waar Atelier Depoorter nu nog de vruchten plukt van de make-over na de passage van Kamal. In de slotaflevering is men te gast bij Mivan in Houthulst, waar men van a tot z interieurinrichtingen verzorgt. “Meestal hebben die zaken in deze tv-reeks naast een bedrijfsplan dat moet bijgeschaafd worden ook te weinig klanten. Bij ons was dat laatste zeker niet het geval. Maar dat was tegelijk ons probleem, omdat ik moeilijk neen kon zeggen uit vrees zonder opdrachten te vallen. Maar dat werkte op de duur verlammend”, opent Jelle Vanheste (35).

Zelf is hij ook lid van Unizo Houthulst en via de ondernemersorganisatie kwam hij in contact met Andermans Zaken. “Een regioverantwoordelijke speelde de oproep door. Wij wilden niet per se op tv komen, maar wel ons probleem opgelost zien. Want ik zag door het bos de bomen niet meer.”

Klap verwerken

Het verhaal van Mivan Interieur startte in 1989 in Staden waar het gezin nog woont. In 2001 werd een nieuwbouwatelier in de Nijverheidsstraat in Houthulst in gebruik genomen. “Ons facturatieadres is nog altijd in Staden, maar we werken vanuit Houthulst. Met een team van zes mensen, met daarbij toch hoofdzakelijk familieleden. De naam Mivan verwijst naar Michel Vanheste, mijn grootvader.”

Chris Vanneste stapte in januari 2017 uit het leven. Een enorme klap voor de familie uiteraard, maar Jelle werd ook meteen tot bedrijfsleider gebombardeerd. “Al van mijn 10 jaar ging ik ieder vrij moment mee met mijn vader. Na het middelbaar onderwijs ging ik meteen in het bedrijf werken. Ik kende de stiel wel, dat was het probleem niet. Maar omdat onze pa zo abrupt uit ons leven verdween, was er van een vlotte overgang geen sprake. Ik moest overal zelf nog eens met mijn hoofd tegen de muur lopen. Er moesten ook leningen afbetaald worden, ik legde mezelf ook een bepaalde druk op en tegelijk moesten we ook nog de klap van het overlijden van mijn vader verwerken.”

Mentale problemen

De hulp van Kamal Karmach kwam dus als geroepen. “Hij is zoals je hem op tv ziet: heel spontaan en eerlijk. In totaal is hij hier een tiental keer geweest en mocht het nodig zijn, mag ik hem zeker nog eens contacteren. Maar er zit ook een heel team achter het programma, een topteam.”

Niet enkel Kamal kwam naar Houthulst, ook Wouter Torfs van de bekende schoenenketen bracht een bezoekje. “Hij drukte me vooral op het hart dat ik meer moest delegeren. Tot voor kort deed ik alles zelf, of passeerde het toch even door mijn handen. Maar dat is niet doenbaar.”

De druk op Jelle leidde ook tot mentale problemen. “Ik zat wellicht tegen een burnout aan, maar als zelfstandig heb je daar geen tijd voor vertelde ik mezelf.” Hier kwam Elke Van Hoof (Huis van de Veerkracht) in beeld. “Nu nog volg ik sessies bij haar en ik heb daar enorm veel deugd van. Ik moet die angst zien kwijt te spelen.”

Ondertussen is er ook extra hulp gekomen. “Mijn vrouw Heleen helpt halve dagen met planning, administratie en boekhouding en ook mijn ma komt nog helpen. Mijn broer Joren (27) is vijf jaar geleden in de zaak gekomen, hij is ontwerper en productieverantwoordelijke.”

Aangenamer werken

Ondertussen is in het bedrijf de impact al zichtbaar. Er is een nieuwe ontvangstruimte, maar er komt nog meer aan. “We zullen de parking opnieuw aanleggen, zodat de klanten hier makkelijk een plaatsje vinden en er komt een belevingsruimte waar mijn broer met klanten ook ontwerpen zal kunnen bespreken.”

Maar het is vooral ook de manier waarop Jelle nu anders in het (professionele) leven staat, die mee een verschil maakt. Heeft echtgenote Heleen Notebaert nu een andere man? “Zijn uiterlijk is nog hetzelfde gebleven, voor de rest is hij compleet anders”, lacht ze. Ook broer Joren en mama Viviane Mertens (59) onderstrepen. “Jelle liep er vroeger soms ‘down’ bij. Dat is nu anders. Het is aangenamer werken geworden voor iedereen.”

Ik heb nu tijd om iedere avond een verhaaltje voor te lezen voor onze jongste zoon

Ook Jelle kijkt er zo tegen aan. Hij is papa van dochters Jente (8) en June (6) en zoontje Senne (3) en de pleegpapa van Anouk (21). “Ik heb nu gewoon meer tijd voor de kinderen. Zo lees ik iedere avond een verhaaltje voor voor Senne, vroeger zou ik daar nooit tijd voor gehad hebben.”

De kinderen duiken ook op in het programma. Dat kreeg de familie in preview te zien. “We hadden bij Jelle geëist dat we mee mochten gaan kijken”, zegt mama Viviane.

“Het is emotioneel best een zware aflevering, maar het is zeer sereen gebracht. Als moeder – ik heb ook nog twee dochters – wil ik mijn vier kinderen vooral gelukkig zien. En daar heeft Kamal zeker zijn bijdrage toe geleverd.”

Het druk bekeken programma zal allicht ook wel tot heel wat reacties leiden. “Ik had al contact met Samy van Zetelbedrijf Depoorter. Zijn zaak draait beter en hij kreeg erg veel motiverende reacties. Zelf hebben we voldoende werk. Reclame moesten we ook nooit maken, de mond-aan-mondreclame was voldoende. Maar het zal ongetwijfeld wat teweeg brengen. En als we te veel telefoons krijgen, heb ik nu gelukkig mijn vrouw die hen te woord kan staan”, grinnikt Jelle.