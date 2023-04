Miss België, een verfbom én gigantisch ballenbad zetten huis in Torhout op stelten

De familie Verbergt uit Torhout beleeft op zaterdag 29 april het avontuur van hun leven. De passage van het VTM-programma ‘Wie Zoekt Die Wint’ laat dan ook een kleurrijke indruk na…

Wat krijg je als je 100.000 euro verbergt… in het huis van de familie Verbergt? Totale chaos, zo blijkt. In de vijfde aflevering van ‘Wie Zoekt Die Wint’ belt Jens Dendoncker aan bij de familie uit Torhout om dat bedrag vakkundig te laten verdwijnen in hun huis. Mama Nancy haalt samen met haar kinderen en grootouders Remi en Aline haar hele inboedel ondersteboven. Verstopper Henk Rijckaert merkt meteen op dat de slaapkamer van oma en opa nog wat afwerking kan gebruiken.

De deur van de kleerkast hadden ze misschien toch beter even dichtgedaan… © VTM

“Dat kan ik oplossen”, klinkt het. “Ik zal er wel voor zorgen dat het hier geverfd wordt.” Henk laat een gigantische verfbom aanrukken, goed voor massa’s geld én een fris blauw kleurtje. Hoe langer het gezin op de knop drukt, hoe meer geld… en hoe meer verf. Wanneer de bom geactiveerd wordt, ziet de familie echter één ding over het hoofd: “Je hebt de kleerkast van opa laten openstaan!”

En opeens heb je een gigantisch ballenbad in huis… © VTM

De woning van het gezin inspireert de verstoppers alleszins voor het uitkiezen van hun verstopplaatsen. Anke merkt in de berging augurken op van wel 11,5 cm groot: “Daar kan je wel al wat geld in kwijt”, klinkt het. Ze verstopt er ook nog wat ‘verse poen in blik’ en stopt wat geld in een versgebakken cake en een uitgehold stuk zeep. Henk voorziet de kachel van een extra houtblokje vol cash, stopt een heerlijke pizza ‘Kassa Di Mama met Moneyzarella’ in de diepvries en plaatst nog een groot cadeau strategisch in huis. Op de bovenste verdieping van het huis wacht de kinderen nog een gigantische verrassing: een reuzengroot ballenbad gevuld met honderden ballen en maar enkele met geld erin.

Om hun kansen te vergroten kan de familie Verbergt enkele hulplijnen inschakelen. Zo gaat Miss België Emilie Vansteenkiste mee op schattenjacht.

‘Wie Zoekt Die Wint’ op zaterdag 29 april om 20.25 uur bij VTM.

