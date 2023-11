Miriam haalt de finale van The Voice Kids: “Ik had het gehoopt, maar niet verwacht”

We weten welke acht zangtalenten het tegen elkaar opnemen in de grote finale van ‘The Voice Kids’ op vrijdag 24 november. Miriam Owusu-Banahene (12) uit Bissegem met Ghanese roots is één van hen.

Miriam smeet zich helemaal met ‘Spirit’ van Beyoncé, de soundtrack uit ‘The Lion King’. In het team van Coely moest ze gisteren afscheid nemen van de enige andere West-Vlaamse kandidate die overbleef, Frauke Dewitte uit Gullegem. “Ik had het gehoopt, maar niet verwacht. Ik ben echt super blij dat ik al zo ver ben gekomen. Wel jammer dat ik moet afscheid nemen van mijn vrienden Frauke en Felix. Ik heb al veel leuke mensen leren kennen via The Voice en mijn coach Coely is een super lieve. We gaan sowieso met heel het team nog afspreken.”



Wie de winnaar wordt van The Voice Kids 2023 in Vlaanderen zien we volgende week vrijdag in de allerlaatste aflevering. De winnaar gaat naar huis met een studiebeurs van 10.000 euro en met de mogelijkheid om een eigen single op te nemen.