Miriam (12) uit Bissegem staat in de knock-outs van The Voice Kids

Miriam Owusu-Banahene (12) zit in de vrije lagere school De Tandem in Bissegem, heeft Ghanese roots en is opgevoed met tonnen passie voor muziek. Ze haalde de blind auditions van The Voice Kids en vrijdag 27 oktober zie je haar zingen in de knock-outs. “Ik had niet verwacht dat ik zo ver zou geraken, mijn familie en vrienden wel.”

Wie aanwezig was op het evenement ‘Buskruth’ eind augustus kon Miriam live Runnin’ van Naughty Boy ft. Beyoncé horen zingen. Na de speech van Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) werden de aanwezigen getrakteerd op een verrassingsoptreden van Miriam en haar twee vriendinnen Aurora Bombini (12) en Disha Ndayambaje (12). Twee maanden later schittert ze in het televisieprogramma The Voice Kids in het team van Coely. “Ik wist dat ik zangtalent had en deed mee aan The Voice om te zien hoe ver ik met mijn talent kon raken. En opeens sta je in de knock-outs. Mijn vrienden en familie zijn in shock, maar hadden wel verwacht dat ik het zo ver zou schoppen.”

Miriam kijkt al jaren naar The Voice Kids en zingt tijdens het programma mee met de liedjes. Nu staat ze aan de andere kant van het scherm. Vorige week betoverde Miriam iedereen tijdens de laatste blind auditions met ‘All I Ask’ van Adele. Metejoor was het enigste jurylid die zijn stoel niet omdraaide. “Ik schrijf mijn eigen liedjes en droom ervan om net als mijn idool Adele te zijn, maar dan op mijn eigen manier. De jury zegt dat ik een heel volwassen en unieke stem heb, met veel soul, gevoel en power. Net daarom vind ik het belangrijk om mijn droom na te jagen, anders heb ik mijn stem voor niets gekregen.”

Miriam heeft intussen veel vrienden gemaakt bij The Voice. “Iedereen is heel lief, we zijn echt besties geworden. In de knock-outs moet je jammer genoeg strijden tegen elkaar en afscheid nemen van je vrienden. Dat is wel spijtig.” Maandag zingt Miriam in een rusthuis in Kortrijk. “De bewoners volgen mijn parcours op tv en wilden dat ik kwam. Een leuke eerste activiteit voor de herfstvakantie.”