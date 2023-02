Minister Van Quickenborne komt wijzer uit de gevangenis: “We moeten inzetten op zinvolle detentie”

Een minister in de gevangenis. Aan de gemiddelde commentaren te lezen op Facebook is ‘Recht naar de gevangenis’ een dream come true. In het nieuwe programma op Play4 werd minister van Justitie Vincent Van Quickenborne opgesloten, samen met enkele andere mensen die professioneel oordelen over het lot van criminelen.

Dat gebeurde afgelopen september in de nieuwe gevangenis van Haren, een soort modern gevangenisdorp, dat toen de deuren opende en nog vier dagen proefdraaide met onder meer de minister. Bij verre van de real deal dus, want geen naaktfouilles, overbevolkte cellen, onderlinge spanningen en vooral het idee dat je vier dagen later weeral van je vrijheid geniet. De luxe die sommige celgenoten niet hebben gehad, omdat ze veroordelingen en PV’s verzamelden alsof het een heuse sport was. Van Quickenborne grapte nog dat hij betere slippers had dan thuis, maar gaandeweg wordt duidelijk dat het voor mensen in de cel geen lachertje geweest is.

Detentiehuizen

De minister wil er geen excuses voor zoeken, zo vertelde hij onlangs aan De Krant van West-Vlaanderen. “Maar wie mensen behandeld als beesten, gaat beesten terugkrijgen.” Het hoge recidivecijfer sterkt de minister naar eigen zeggen om volop in te zetten op een volledige conversie van het gevangenissysteem. Daarbij wil hij vooral inzetten op detentiehuizen.

In de eerste aflevering wordt de minister ook opgesloten in een isolatiecel en krijgt hij bezoek van zijn gezin. Vooral dat laatste hakt er in, zeker omdat het bezoek achter glas is. Ook de getuigenissen van verschillende celgenoten maken indruk. “Ik heb hen beter leren kennen, wat de meeste mensen nooit doen. Ik kan het iedereen aanraden. Er moet ingezet worden op zinvolle detentie, dat ze vanaf dag één worden begeleid om hun leven te verbeteren.”