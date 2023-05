Mieke doet mee aan Million Dollar Island: “Met een gebroken hart vertrokken naar Filipijnen”

Million Dollar Island. Zo heet het nieuwe VTM 2-programma waarin 100 wildvreemden op een onbewoond eiland moeten overleven om kans te maken op één miljoen euro. Eén van die honderd kandidaten is Mieke Van Dyck (52) uit Gistel.

De stad Gistel is goed vertegenwoordigd in Million Dollar Island, want met Björn Lemeire doet nog een stadsgenoot mee. Miekes roots liggen echter in Antwerpen. “Ik ben er geboren in een familie van horecaondernemers. Mijn ouders waren steeds in de sector actief. Na het overlijden van mijn echtgenoot tijdens een werfongeval 27 jaar geleden, verhuisde ik naar Oostduinkerke. Mijn ouders hadden er dan camping Het Vissershuis geopend en ik wou dichter bij hen zijn. Nadien kende mijn leven verschillende tussenstations en woonde ik onder andere in Alicante (Spanje) en de Ardennen. Toen mijn kleindochter in Gistel geboren werd, wou ik mee de zorg opnemen. Ze is nu 13 jaar en verblijft deeltijds bij mij.”

Tussenstationnetjes

Dat Mieke avontuurlijk is aangelegd, is een understatement. “Het overlijden van mijn man deed me begrijpen dat ik alles uit het leven moet halen – vandaar ook mijn tussenstationnetjes. En als ik op reis ga, kies ik nooit voor een all-in, maar voor bijvoorbeeld wildkamperen. Mijn kleindochter en ik maakten vorig jaar een mooie trektocht door Zweden, straks doen we hetzelfde in Engeland en Wales. (lacht) Reizen ‘op de wilde boef’, zeggen we in Antwerpen. Toen ik de trailer zag van ‘Million Dollar Island’ dacht ik meteen dat het iets voor mij was. Alleen was ik bang dat het Expeditie Robinson-achtig ging zijn met intense fysieke proeven. (knipoogt) Ik ben tenslotte geen twintiger meer, hé. Maar dat fysieke leek al bij al goed mee te vallen. Het fijne aan het programma is dat je leeft in het moment. Akkoord, niet elke dag stond bol van de actie en het is geen die-hard survivalprogramma, maar je bent wel op jezelf aangewezen. Waarom mensen zeker moeten kijken? Er gebeurt veel, er zijn menselijke conflicten, strategieën en heel wat plottwists. Of ik me opnieuw zou inschrijven? Absoluut.”

Barbecues

De opnames op de Filipijnen duurden twee maanden. “Dat was niet altijd even makkelijk. Bij de vragenlijst op voorhand polsten de programmamakers naar wat mijn grootste valkuil zou zijn. ‘Mijn kleindochter missen’, was mijn antwoord. In de aanloop naar het programma had ik haar zo goed mogelijk voorbereid op mijn afwezigheid. Op de dag van het vertrek moest ik wenen. ‘Mamie, niet zo wenen, ik ga elke dag naar je kijken’, zei mijn kleindochter. Maar ik was vergeten te zeggen dat het geen liveprogramma was. Och, ik vertrok met een gebroken hart. Maar die verloren tijd halen we samen voor televisie weer in.” Intussen ging Mieke een nieuwe uitdaging gaan op professioneel vlak: ze is als zelfstandige begonnen met barbecues aan huis.

Million Dollar Island, vanaf 22 mei op VTM 2 om 21.50 uur.