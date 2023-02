Middelkerkse deelnemers Steffie en Briek beleven spectaculaire avonturen in Bestemming X: “Onvergetelijke rollercoaster”

In het nieuw televisieprogramma Bestemming X trekken tien Vlamingen op een spectaculaire roadtrip kriskras doorheen Europa. Onder hen Steffie Devisscher en Briek Dewulf, beiden uit Middelkerke. Het avontuur ligt voor hen al een tijdje achter de rug, maar het zindert nog altijd na. “Dit gaan we van ons leven niet meer vergeten.”

“Waar ben jij op 20/02?” Nadat die mysterieuze teaser al een tijdje in de media te horen en te zien was, maakte televisiekijkend Vlaanderen deze week voor het eerst kennis met Bestemming X, het nieuwe programma bij VTM. Met een gigantische, peperdure (er is sprake van 1 miljoen euro) en geblindeerde zwarte bus trokken tien Vlamingen in september vorig jaar doorheen Europa met een individueel doel: inschatten waar ze zich juist bevinden.

Waaghalzerij

En wat we uit de eerste aflevering konden zien, bleek dat meteen al veel moeilijker dan gedacht. Dat is trouwens niet alles: elke aflevering worden de kandidaten ook uitgedaagd tijdens avontuurlijke games zowel in de lucht, op het spoor of in het water. Daar komt bovendien nogal wat waaghalzerij aan te pas. En of dat allemaal niet genoeg is, worden de deelnemers constant op het verkeerde been gezet. Wie cruciale info of een belangrijke tip mist is er meestal aan voor de moeite. Op het einde van iedere aflevering moeten de deelnemers op een kaart van Europa aanduiden waar de bus is gestopt. Wie daar het verst van af is, mag zijn of haar koffers pakken. Toegegeven: hoeveel kijkers zullen juist geraden hebben dat de bus zich op het einde van de eerste aflevering in Parijs bevond? Wij in ieder geval niet.

Groots avontuur

Deelnemers Briek Dewulf (21) en Steffie Devisscher (30), beiden uit Middelkerke, waren er in ieder geval dichter bij dan afvaller Bo die dacht de bus in München was geëindigd. Zij overleefden dan ook probleemloos de eerste ronde. Het tweetal is inmiddels al een tijdje terug thuis, maar hun groots avontuur zindert nog altijd na. Zonder ook maar iets prijs te geven over wie nu eindelijk met 50.000 euro naar huis mocht, steken zij hun enthousiasme voor hun avontuur niet onder stoelen of banken.

Briek Dewulf.

Briek Dewulf, de jongste deelnemer aan Bestemming X, kreeg de bevestiging dat hij bij de uitverkorenen was in…een hotelkamer in Mexico. “Ik had me een tweetal jaar geleden ingeschreven voor wat via een teaser aangekondigd werd als een avontuur waarbij niets is wat het lijkt”, vertelt Briek. “Dat intrigeerde me mateloos en ik zat toen zonder werk. Aan zoiets deelnemen zag ik zeker zitten. “Ik werkte tot enige tijd geleden als steward vanuit Oostende en verbleef na een lange vlucht in Mexico. Daar kreeg ik door het tijdverschil om 3 uur ’s nachts een videocall. “Briek, heb ik je aandacht”, klonk het. En toen kreeg ik te horen dat ik erbij was. Ik mocht dan alleen zijn op mijn kamer, ik heb een dansje gedaan en een fles gekraakt”, lacht Briek.

Chiroleider

De enthousiaste kerel vindt het uniek dat hij dit avontuur heeft mogen meemaken. “Ik ben er trots op dat ik hier deel van heb uitgemaakt en dat op mijn jonge leeftijd, de max gewoon. Deze ongelooflijke rollercoaster neem ik de rest van mijn leven mee. Het was wel niet gemakkelijk om al die tijd te zwijgen, zeker tegenover mijn vrienden, maar dat lukte aardig. Toen we op de luchthaven van Wevelgem arriveerden waar het spel begon, wist niemand van ons wat ons te wachten stond”, zegt Briek die ooit in de Chiro van Leffinge leider geweest is van de kinderen van Steffie. “We kenden elkaar niet persoonlijk, maar we zijn inmiddels goeie vrienden geworden.”

Steffie Devisscher.

Steffie Devisscher (30) is mama van drie zonen, 6, 7 en 12 jaar oud en heeft daarmee haar handen meer dan vol. Zij werkt als HR- & preventieadviseur bij het bedrijf Crumbel in Oostende en doet ook nog de boekhouding in de carwash van haar ex-man in Leffinge. “Ik heb me in het verleden al eens ingeschreven om deel te nemen aan tv-programma’s”, vertelt Steffie. “En telkens was ik erbij. Toen ik me voor Bestemming X inschreef, twijfelden mijn vriendinnen er geen ogenblik aan dat ik er opnieuw bij zou zijn. Toen dat het geval bleek, heb ik wel in alle talen moeten zwijgen. “Zie wel dat je erbij was”, kreeg ik na de eerste aflevering te horen. Het lag wel wat moeilijker om het voor mijn kinderen verborgen te houden. We hebben nog een zaak in Spanje waar ik sporadisch naartoe moet. Dat was dus mijn excuus, maar ze vonden het heel vreemd dat ze me niet konden bellen.”

Game on!

Steffie houdt ervan om iets unieks te doen. “Absoluut, en dat geldt hier zeker. Voor mij was het van meet af aan ‘game on’. Onvoorstelbaar hoe crew en programmamakers dit hebben aangepakt, onvergetelijk ook om met hen samen te werken. Je kunt je niet voorstellen wat er allemaal achter de schermen moest gebeuren om dit mogelijk te maken.”