Michèle Cuvelier laat zich gaan op Werchter

Wie er dit jaar niet kan bij zijn op Rock Werchter, hoeft niet te treuren. StuBru-presentatrice Michèle Cuvelier volgt alles live. Zondag krijg je op Canvas een verslag van maar liefst 8 (!) uur.

Meer dan – jawel – 1.000 dagen hebben we gewacht op een volwaardige editie van Rock Werchter. Vier dagen lang kan je je op de befaamde wei van Werchter laten onderdompelen in muziek van onder meer Pearl Jam, The War on Drugs, Metallica, Bazart, Imagine Dragons, Maneskin, Twenty One Pilots, Jamie XX en Red Hot Chili Peppers. Wie nog tickets wil, is er aan voor de moeite. Maar liefst 67.000 combitickets en 84.000 dagtickets vlogen de deur uit.

Maar wie er zelf niet kan bij zijn in Werchter, hoeft niet te wanhopen. Op zondag 3 juli zendt Canvas acht uur lang live uit vanop de festivalwei in Werchter. Michèle Cuvelier blikt terug op vier dagen vol straffe muziek. Er is rock, indie, pop, soul, hiphop en nog veel meer. Gevestigde waarden en veel nieuw talent. Michèle dompelt je onder in de bruisende festivalsfeer, artiesten komen langs voor een babbel in de studio en je krijgt vooral veel muziek.

Rock Werchter Live, op zondag 3 juli, van 16 tot 24 uur op Canvas en VRT NU.